Херсонські ЗМІ жорстко потролили Зеленського: фотофакт

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Офіс Зеленського не акредитував багатьох журналістів в Херсоні й місцеві ЗМІ влаштували оригінальний протест

Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Херсон і влаштував брифінг і прес-конференцію, в ході яких виступив з низкою заяв. Але на зустріч з президентом аккредитировали не всіх місцевих журналістів, після чого працівники ЗМІ влаштували незвичайну акцію протесту.

Деякі херсонські ЗМІ опублікували на своїх сайтах новини про візит глави держави, але в матеріалах можна побачити тільки заголовок і уривки тексту, а самі сторінки порожні. Про це 26 червня передає Telegram-канал Perepichka News.

Також в мережі виклали низку відповідних прикладів.

Як видно на скрінах, деякі ЗМІ опублікували "жартівливі" матеріали, в яких прізвище президента України навіть цензурується, а в місцях, відведених під його цитати, немає жодного слова.

Також публікуються "новини" з посиланням на слова "семирічної дівчинки, яку до Херсонської ОДА запросили на зустріч з президентом". Матеріал ілюструють малюнком, нібито авторства тієї самої дитини.

Зеленського в Херсоні потролили місцеві журналісти (Фото: скріни з соцмереж)

Журналісти влаштували флеш-моб і тролінг через те, що Офіс президента відмовив їм в отриманні акредитації на прес-конференцію Зеленського в Херсоні, куди глава держави відправився для перевірки реалізації масштабної програми "Велике будівництво", яка передбачає будівництво та ремонт доріг, лікарень, шкіл і дитячих садків

Раніше повідомлялося, що відомий далекобійник жорстко "наїхав" на Зеленського у відповідь на різкі слова президента на адресу водіїв вантажівок.

Нагадаємо також, що нещодавно Олег Сенцов звернувся до президента Зеленського та пригрозив йому судом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін