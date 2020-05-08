Зеленська продовжує писати для "Кварталу 95": у вільний від роботи час

Олена Зеленська залишилася однією з авторок студії "Квартал 95" і продовжує писати сценарії для номерів. Дружина президента Володимира Зеленського придумує сценки, коли є вільний час. Про це розповів друг дитинства глави держави і колишній колега по сцені, актор "квартальник" Євген Кошовий.

За словами шоумена в авторській програмі журналістки Олесі Бацман, перша леді є авторкою проекту "Жіночий квартал", який існує завдяки саме цій авторській групі.

Кошовий особливо уточнив в інтерв'ю, яке опубліковане на YouTube-каналі "Гордона", що пише Зеленська "у вільний від роботи час".

Так, актор зізнався, що тепер у своїх інтерв'ю змушений проявляти пильність.

"Я ж, коли відповідаю на питання, вже починаю періодично складати (в думках) про те, хто що може зробити з цього, що витягнути. Ми ж говоримо не стільки про обережність, скільки про серйозність... щоб не було зайвих нервів", - пояснив Кошовий, нарікаючи на те, що іноді його слова працівники ЗМІ перекручують.

Перша леді зараз залишилася на позиції сценаристки, але виступати в якості актриси з "Кварталом 95" припинила за власною ініціативою.

В одному з інтерв'ю Зеленська зазначила, що в душі вона зовсім не актриса, і сцена емоційно їй не підходить, бо вона дуже переживає.

Кошовий нагадав, що Зеленська не була в захваті від рішення чоловіка піти в політику.

"Якщо ти пам'ятаєш, вона сама казала, що була проти того, щоб Володимир Олександрович ішов на головну посаду країни. Звичайно, важко. Важко справлятися з тим, що навалюється кожен день", - сказав комік і додав, що подружжя Зеленських ніколи не зізнається, що їм нелегко.

Відео: Євген Кошовий розповів про Олену Зеленської та її участь у "Кварталі 95"

Нагадаємо, нещодавно "Квартал 95" записав жартівливу пісню про карантин і наразився на жорстку критику в мережі.

Раніше ми писали про те, що 7 квітня актор і нинішній художній керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий відсвяткував своє 37-річчя і з нагоди дня народження відповів на кілька особистих питань.