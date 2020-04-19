Розгнівали мережу: у "95 Кварталі" невдало посміялися над карантином

"Квартал 95" зняв відеоролик присвячений карантину і наразився на жорстку критику
"Квартал 95" записав жартівливу пісню про карантин, який був введений 12 березня через пандемію коронавіруса. Євген Кошовий та Юрій Ткач знялися в музичній пародії на знаменитий хіт гурту Воплі Відоплясова "Музика".
Новий відеоролик опублікований на сторінці "Квартал 95" в Instagram. Коміки показали, як постійно їдять від нудьги, перебуваючи на самоізоляції вдома.
"Пісня про карантинну "дієту". Якщо і далі ми будемо набивати пузико, через місяць в "Кварталі" буде ще два Юзіка", - підписали відео в "Квартал 95".
При цьому багато користувачів мережі відреагували на такий гумор негативно, бо вважають, що у багатьох зараз немає грошей, щоб сильно об'їдатися, оскільки люди втратили роботу.
Скріншоти з Instagram
Варто зазначити, що деяким гумор сподобався.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Євгену Кошовому нещодавно виповнилося 37 років, і він розповів про сюрпризи дружині і бажанні знову відростити волосся.