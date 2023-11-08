Зеленская поразила французов стильным жакетом с одуванчиками во время выступления на конференции ЮНЕСКО

За стилем Зеленской следят миллионы людей, в том числе дизайнеры, стилисты и представители СМИ. Поскольку одежда Елены всегда символична и несет в себе важные смыслы.

О том, в каком образе первая леди покорила французов в этот раз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Зеленской.

Елена Зеленская поразила французов интересным жакетом

Для своего эмоционального выступления на конференции ЮНЕСКО, первая леди выбрала достаточно лаконичную одежду, которая смогла передать определенные месседжи всем, кто присутствовал в зале.

Елена, наверное, впервые надела черную юбку длинною миди, черный гольф с воротничком и очень интересный серый жакет, который имеет на себе рисунок одуванчиков.

Свой образ супруга президента дополнила черными туфлями лодочками, которые она довольно часто выбирает. Поэтому лук Елены получился довольно сдержанным, лаконичным и очень символичным.

Елена Зеленская поразила французов интересным жакетом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Символизм одуванчика

Одуванчик символизирует силу солнца и света, считается цветком верности, счастья и радости, олицетворяет светлые мысли и детские мечты.

Совершенно неудивительно, что женщина выбрала для конференции именно одуванчик, ведь во время своего выступления она рассказывала, какое культурное наследие ЮНЕСКО российские захватчики уже разрушили.

Елена Зеленская поразила французов интересным жакетом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Ведомости выступление Зеленской на конференции ЮНЕСКО

"Каждый раз, рассказывая, как Россия уничтожает наше культурное наследие, имею свежие примеры этого варварства. Вот и накануне моей поездки во Францию вражеская ракета повредила Одесский национальный художественный музей", - рассказала Зеленская.

Также Елена отметила, что все, что сейчас переживает Украина, не должно быть проблемой только Украины и призвала еще больше поддерживать Украину и украинцев, потому что защита Украины сейчас и является защитой мира в мире.

Кроме конференции жена Зеленского посетила "Книжную полку" с лучшими украинскими изданиями по истории, литературе, философии, самыми интересными авторами.

"ЮНЕСКО, как никто другой в мире, знает, как нападающий охотится за украинской культурой - разрушает украинские библиотеки, музеи, достопримечательности, потому что именно эта организация ведет тщательный учет таких преступлений и многое делает для защиты нашего наследия", - отмечает первая леди. .