Показала особенную брошь. Зеленская в США встретилась с первыми леди и джентльменами

Что известно о мероприятии

Жена Зеленского поделилась, что имела возможность пообщаться с супругами глав государств НАТО. Среди присутствовавших были Джилл Байден, Эмине Эрдоган, Агата Корнхаусер-Дуда и другие.

Госпожа Елена рассказала, что во время встречи они обсудили масштабную российскую атаку РФ по Украине, в том числе и удар по детской больнице "Охматдет".

"Пока не остановлен агрессор, дети в опасности. Не только украинские. Все. Даже если не все взрослые мира это понимают. Мы в нашем сообществе понимаем. Более того, многие его участники уже непосредственно спасали украинских детей, вывозя их в первые месяцы нашествия в свои страны на лечение", - отметила Зеленская.

Кроме того, первая леди отметила, что этой осенью в столице пройдет четвертый Саммит первых леди джентльменов, тема которого - безопасность детей.

"Каждый и каждому из моих коллег - людям с активной общественной позицией есть что сказать из собственного профессионального, общественного и даже родительского опыта. Каждый выберет себе близкую тему", - пояснила она.

"Но наше сообщество никогда не ограничивается только словами: в прошлые годы на Саммите мы собрали средства на скорые для Украины, положили начало медицинскому партнерству между украинскими и зарубежными клиниками. Продолжаем действовать. Потому лучший ответ на атаки, которыми нас хотят остановить и парализовать, - действие ", – добавила Зеленская.

Образ первой леди

На официальной встрече избранница Владимира Зеленского предстала в темно-синем костюме, состоявшем из широких брюк и удлиненного пиджака. Его она подчеркнула классической блузой с массивным воротником, а также одной яркой деталью, которую невозможно не заметить - брошью под названием "Полынь, Евшан-Зелье".

Дизайнером изделия является Руслан Багинский, который известен также изделиями шляп, которые приходятся по вкусу мировым звездам.

В соцсетях автор украшения рассказывал, что оно было изготовлено специально для первой леди Украины, а также подробно высказывался о символизме этого аксессуара.

"Евшан-зелье - полынь, цветок украинской степи, составляющий украинский и крымскотатарский фольклор. В украинской художественной литературе слово "евшан" стало синонимом тяготения и любви к родной земле, к своим корням. По интерпретациям старой легенды, ароматный запах полыни возвращает людей на тропу, что обязательно приведет домой", - писал Багинский в одном из постов.

Брошь "Полынь, Евшан-Зелье" (Фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

К слову, Саммит первых Леди и джентльменов - ежегодное международное событие, которое госпожа Елена Зеленская инициировала в 2021 году. Мероприятие объединяет первых леди и джентльменов всего мира, где они обсуждают, как справиться с проблемами и вызовами современного мира.

Кроме того, во время первого Саммита была создана платформа для решения гуманитарных проблем.