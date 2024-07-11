Показала особенную брошь. Зеленская в США встретилась с первыми леди и джентльменами

Елена Зеленская, которая вместе с мужем находится в США для участия в юбилейном саммите НАТО, также успела посетить ряд других мероприятий. К примеру, недавно она встретилась с первыми леди и джентльменами мира, о чем сообщила в соцсетях.
Что известно об этом масштабном событии и в каком наряде там появилась первая леди, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Жена Зеленского поделилась, что имела возможность пообщаться с супругами глав государств НАТО. Среди присутствовавших были Джилл Байден, Эмине Эрдоган, Агата Корнхаусер-Дуда и другие.
Госпожа Елена рассказала, что во время встречи они обсудили масштабную российскую атаку РФ по Украине, в том числе и удар по детской больнице "Охматдет".
"Пока не остановлен агрессор, дети в опасности. Не только украинские. Все. Даже если не все взрослые мира это понимают. Мы в нашем сообществе понимаем. Более того, многие его участники уже непосредственно спасали украинских детей, вывозя их в первые месяцы нашествия в свои страны на лечение", - отметила Зеленская.
Кроме того, первая леди отметила, что этой осенью в столице пройдет четвертый Саммит первых леди джентльменов, тема которого - безопасность детей.
"Каждый и каждому из моих коллег - людям с активной общественной позицией есть что сказать из собственного профессионального, общественного и даже родительского опыта. Каждый выберет себе близкую тему", - пояснила она.
"Но наше сообщество никогда не ограничивается только словами: в прошлые годы на Саммите мы собрали средства на скорые для Украины, положили начало медицинскому партнерству между украинскими и зарубежными клиниками. Продолжаем действовать. Потому лучший ответ на атаки, которыми нас хотят остановить и парализовать, - действие ", – добавила Зеленская.
На официальной встрече избранница Владимира Зеленского предстала в темно-синем костюме, состоявшем из широких брюк и удлиненного пиджака. Его она подчеркнула классической блузой с массивным воротником, а также одной яркой деталью, которую невозможно не заметить - брошью под названием "Полынь, Евшан-Зелье".
Дизайнером изделия является Руслан Багинский, который известен также изделиями шляп, которые приходятся по вкусу мировым звездам.
В соцсетях автор украшения рассказывал, что оно было изготовлено специально для первой леди Украины, а также подробно высказывался о символизме этого аксессуара.
"Евшан-зелье - полынь, цветок украинской степи, составляющий украинский и крымскотатарский фольклор. В украинской художественной литературе слово "евшан" стало синонимом тяготения и любви к родной земле, к своим корням. По интерпретациям старой легенды, ароматный запах полыни возвращает людей на тропу, что обязательно приведет домой", - писал Багинский в одном из постов.
К слову, Саммит первых Леди и джентльменов - ежегодное международное событие, которое госпожа Елена Зеленская инициировала в 2021 году. Мероприятие объединяет первых леди и джентльменов всего мира, где они обсуждают, как справиться с проблемами и вызовами современного мира.
Кроме того, во время первого Саммита была создана платформа для решения гуманитарных проблем.
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Для написания материала были использованы источники: посты с Instagram-страниц Елены Зеленской и дизайнера Руслана Багинского.