Зеленская сказала, пойдет ли ее муж на второй срок

Первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок.

Поскольку Зеленская была, есть и остается самым близким человеком для Владимира, она точно знает все его планы и намерения. Именно поэтому в эфире CBS жена президента рассказала, есть ли в его планах второй срок президентства.

Сначала первая леди зашла издалека и вспомнила свою реакцию на первый срок мужа.

"Знаете, это был очень сложный вопрос для меня. Даже когда он баллотировался впервые, я не до конца это поддерживала. Но если он будет баллотироваться снова, если он решит, что это нужно, у нас есть определенный опыт, мы там были. не так страшно, как было в первый раз", - сказала Елена.

Опираясь на слова Зеленской в эфире, она считает, что определенным фактором в решении президента может стать нынешняя ситуация в стране и способность организовать свободные и честные выборы.

А это, может быть, действительно сложно, ведь в нынешней ситуации в стране, можно ожидать любого развития событий. Однако Елена подчеркнула еще несколько важных моментов

"Это также будет зависеть от того, будет ли он нужен нашему обществу как президент, если он почувствует, что украинское общество больше не будет желать его на должности, он, вероятно, не будет баллотироваться. Но я поддержу его, какое бы решение он ни принял", - отметила жена Владимира Зеленского.

Елена Зеленская ответила, уйдет ли ее муж на второй срок (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Но кажется, говорить что-то о выборах рано, ведь срок Владимира еще не подходит к концу, а также уместно ли проводить выборы во время войны - остается большим вопросом. Как для самого лидера страны, так и для политических экспертов, поскольку ситуация изменяется каждый день.