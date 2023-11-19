Здоровые завтраки для детей: рецепты и советы от врача

Дети - наше самое большое сокровище, и их здоровье - чрезвычайно важная вещь. Одной из фундаментальных составляющих здорового образа жизни для детей является правильное питание, в частности завтрак.
О том, какие завтраки будут полезны для детей, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) врач и health-экспертка Ульяна Вернер.
Завтрак - это первый прием пищи после ночного периода, когда организму нужна энергия для начала активного дня. Дети, которые завтракают регулярно, имеют больше возможностей получить необходимые питательные вещества и энергию для физического и интеллектуального развития. Они лучше справляются со школьными задачами, обладают стабильным настроением и высокими когнитивными функциями.
Завтрак для детей должен быть сбалансированным и питательным. Вот некоторые основные компоненты, которые следует включать:
1. Белки: они необходимы для роста и развития мышц и тканей. Молоко, йогурт, яйца и мясо - это отличные источники белка для завтрака.
2. Углеводы: снабжают организму глюкозу, которая является источником энергии для активности и концентрации. Хлеб, крупы, фрукты и овощи - это хорошие источники углеводов.
3. Витамины и минералы: фрукты, овощи и ягоды содержат витамины и минералы, необходимые для нормального функционирования организма и иммунитета.
4. Здоровые жиры: некоторые жиры, такие как омега-3 жирные кислоты, важны для развития мозга. Оливковое масло, орехи и авокадо - это источники здоровых жиров.
Яйца с овощами и хлебом:
Ингредиенты: яйца, помидоры, шпинат, хлеб.
Инструкция: обжарьте яйца вместе с нарезанными помидорами и шпинатом, подавайте с цельнозерновым хлебом. Завтрак богат белками, витаминами и минералами.
Овсянка с медом и ягодами:
Ингредиенты: овсянка, молоко, мед, клубника и смородина (можно заменить другими ягодами).
Инструкция: приготовьте овсянку с молоком, добавьте мед и свежие ягоды. Это блюдо богато углеводами и антиоксидантами.
Йогурт с гранолой и фруктами:
Ингредиенты: йогурт без подсластителей, кусочки фруктов (яблоки, бананы, ягоды) и гранола.
Инструкция: смешайте йогурт и фрукты, посыпьте гранолой. Этот завтрак дает организму витамины, минералы и углеводы.
Благодаря этим рецептам и правильному подбору ингредиентов вы можете обеспечить своих детей здоровым и вкусным завтраком, который поможет им начать день с энергией.
Не забывайте о регулярности и разнообразии, а также слушайте рекомендации врача для достижения оптимального пищевого рациона для вашей семьи.
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