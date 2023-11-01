Свежие блюда или полуфабрикаты? Что обязательно нужно знать родителям о питании детей в школах

Недавно правительство утвердило стратегию реформирования системы школьного питания на 2023-2027 годы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что родителям и детям следует знать о реформе школьного питания в Украине.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Кабинет министров Украины, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения.
Реформа школьного питания началась в Украине в 2020 году по инициативе первой леди Елены Зеленской. В том же году Кабинет министров принял постановление "Об утверждении плана мер по реформированию системы школьного питания".
Несмотря на пандемию и полномасштабную войну, за три года в Украине удалось создать действенный механизм, позволяющий каждому учебному заведению качественно изменить подходы к питанию учеников.
За рационом ребенка нужно следить как дома, так и в школе (инфографика: facebook.com/UAMON)
Работа над стратегией реформирования системы школьного питания до 2027 года началась зимой 2023 года и уже в конце февраля она была направлена на рассмотрение Кабинета министров.
По мнению экспертов, принятие этого документа является одним из важнейших шагов в процессе:
В рамках реформы школьного питания в Украине:
Стратегия реформирования системы школьного питания необходима для завершения реформы на фоне:
По словам Зеленской, "несмотря на враждебное вторжение" мы "должны давать детям лучшее - от образования до питания".
Перекусы также должны быть полезными (инфографика: facebook.com/UAMON)
"Реформа школьного питания - масштабный проект, призванный вырастить детей здоровыми, чтобы они понимали ценность сбалансированного качественного питания. Поэтому, начиная с садов и школ, мы усиливаем систему контроля качества, пересматриваем нормы, касающиеся как условий приготовления, так и технологических карт блюд, меню", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Стратегия определяет план действий на 2023-2024 годы, приоритетные направления работы до 2027 года, а также операционные задачи.
По словам чиновников, речь идет о четырех основных стратегических целях реформы:
Достижение этих целей должно обеспечить разнообразное, сбалансированное и качественное питание в учебных заведениях, содействовать социальной защите уязвимых групп населения и формировать навыки здорового питания среди детей и взрослых.
Одним словом, чиновники работают ради:
Питание всех учеников основывается на соблюдении трех основных принципов:
Полноценное питание детей - залог здоровья (инфографика: facebook.com/UAMON)
В то же время, каждая школа выбирает удобную для себя модель, которая поможет обеспечить всем детям равный доступ к качественной пище:
Комплексные обеды позволяют каждому ребенку непосредственно в столовой выбрать из предложенных 2-х вариантов меню тот, который им сегодня больше нравится.
Питание на основе дабл-меню (2-3 блюда по выбору) - похоже на предыдущий вариант, но здесь фиксировано первое блюдо, а другие можно выбирать.
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Мультипрофильное питание работает по принципу "шведского стола" (дети сами могут выбрать то или иное готовое блюдо).
В меню обязательно входят несколько видов овощей, фруктов, мясные и рыбные изделия, несколько видов напитков, хлебобулочные изделия, блинчики, запеканки, йогурт и несколько видов гарниров.
Дети отдают предпочтение визуально привлекательным блюдам (инфографика: facebook.com/UAMON)
Питание на основе полуфабрикатной кулинарной линейки может вызвать у некоторых взрослых негатив (в результате стереотипного понимания полуфабрикатной продукции), однако современные технологии - благодаря автоматам ударной заморозки - дают возможность изготавливать в промышленных условиях полезные и питательные гречаники, сырники, блинчики с разными начинками, нагетсы, люля-кебаб, котлетки для бургеров и другие вкусности.
"Фабрики-кухни" и кейтеринг позволяют выбрать одну "центральную" школу с большим пищеблоком и оборудовать его так, чтобы мощностей хватало для приготовления горячего питания на несколько соседних заведений.
Другой вариант - организовать централизованное производство за пределами учебного заведения. Тогда его мощностей может хватать даже на район или целый город.
Напомним, ранее мы рассказывали о меню и ценах на питание в одной из киевских школ.
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