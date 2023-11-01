Свежие блюда или полуфабрикаты? Что обязательно нужно знать родителям о питании детей в школах

Когда стартовала реформа

Реформа школьного питания началась в Украине в 2020 году по инициативе первой леди Елены Зеленской. В том же году Кабинет министров принял постановление "Об утверждении плана мер по реформированию системы школьного питания".

Несмотря на пандемию и полномасштабную войну, за три года в Украине удалось создать действенный механизм, позволяющий каждому учебному заведению качественно изменить подходы к питанию учеников.

За рационом ребенка нужно следить как дома, так и в школе (инфографика: facebook.com/UAMON)

Работа над стратегией реформирования системы школьного питания до 2027 года началась зимой 2023 года и уже в конце февраля она была направлена на рассмотрение Кабинета министров.

По мнению экспертов, принятие этого документа является одним из важнейших шагов в процессе:

изменения и переформатирования системы организации питания в учебных заведениях

обеспечения детей качественной и питательной пищей

Что изменилось сегодня

В рамках реформы школьного питания в Украине:

разработаны технологические карты блюд для школьного меню (и питания в детских садах)

открываются кулинарные хабы (где повара-тренеры будут проходить обучение и учить коллег из регионов)

продолжается восстановление и модернизация школьных кухонь и пищеблоков

Стратегия реформирования системы школьного питания необходима для завершения реформы на фоне:

достижений за предыдущие периоды

решения существующих до сих пор проблем

преодоления последствий полномасштабного вторжения РФ

По словам Зеленской, "несмотря на враждебное вторжение" мы "должны давать детям лучшее - от образования до питания".

Перекусы также должны быть полезными (инфографика: facebook.com/UAMON)

"Реформа школьного питания - масштабный проект, призванный вырастить детей здоровыми, чтобы они понимали ценность сбалансированного качественного питания. Поэтому, начиная с садов и школ, мы усиливаем систему контроля качества, пересматриваем нормы, касающиеся как условий приготовления, так и технологических карт блюд, меню", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Чем поможет принятая стратегия

Стратегия определяет план действий на 2023-2024 годы, приоритетные направления работы до 2027 года, а также операционные задачи.

По словам чиновников, речь идет о четырех основных стратегических целях реформы:

о достаточности финансов у заказчиков для закупок пищевых продуктов или услуг по организации питания (осуществлении закупок просто и эффективно)

об обеспечении органов местного самоуправления и учебных заведений достаточным штатом квалифицированных работников (которые качественно и безопасно организуют питание и будут способствовать формированию у учащихся здоровых пищевых привычек)

о восстановлении и модернизации пищеблоков учебных заведений с использованием новейших технологических процессов (улучшении показателей энергоэффективности и соблюдении принципов системы НАССР)

о сознательном выборе украинцами здорового питания

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Достижение этих целей должно обеспечить разнообразное, сбалансированное и качественное питание в учебных заведениях, содействовать социальной защите уязвимых групп населения и формировать навыки здорового питания среди детей и взрослых.

Одним словом, чиновники работают ради:

уменьшение процента ожирения среди детей до 18 лет

повышение уровня удовлетворенности учащихся питанием в учебных заведениях

изменения пищевых предпочтений детей школьного возраста

увеличения количества учащихся, питающихся в учебных заведениях

увеличения количества комплексно модернизированных или восстановленных пищеблоков

формирование здорового общества

снижения уровня неинфекционных заболеваний в Украине

Чем кормят детей в школах

Питание всех учеников основывается на соблюдении трех основных принципов:

обеспечении соответствия энергетической ценности рациона энергозатратам организма

удовлетворении физиологических потребностей организма в определенном количестве энергии и соотношении в пищевых веществах

соблюдении оптимального режима питания - физиологически обоснованного распределения количества потребляемой пищи в течение дня

Полноценное питание детей - залог здоровья (инфографика: facebook.com/UAMON)

В то же время, каждая школа выбирает удобную для себя модель, которая поможет обеспечить всем детям равный доступ к качественной пище:

комплексные обеды

питание на основе дабл-меню (2-3 блюда по выбору)

мультипрофильное питание (шведский стол)

питание на основе полуфабрикатной кулинарной линейки

организация централизованных "фабрик-кухонь" с последующим кейтерингом (доставкой пищи)

Комплексные обеды позволяют каждому ребенку непосредственно в столовой выбрать из предложенных 2-х вариантов меню тот, который им сегодня больше нравится.

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Питание на основе дабл-меню (2-3 блюда по выбору) - похоже на предыдущий вариант, но здесь фиксировано первое блюдо, а другие можно выбирать.

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Мультипрофильное питание работает по принципу "шведского стола" (дети сами могут выбрать то или иное готовое блюдо).

В меню обязательно входят несколько видов овощей, фруктов, мясные и рыбные изделия, несколько видов напитков, хлебобулочные изделия, блинчики, запеканки, йогурт и несколько видов гарниров.

Дети отдают предпочтение визуально привлекательным блюдам (инфографика: facebook.com/UAMON)

Питание на основе полуфабрикатной кулинарной линейки может вызвать у некоторых взрослых негатив (в результате стереотипного понимания полуфабрикатной продукции), однако современные технологии - благодаря автоматам ударной заморозки - дают возможность изготавливать в промышленных условиях полезные и питательные гречаники, сырники, блинчики с разными начинками, нагетсы, люля-кебаб, котлетки для бургеров и другие вкусности.

"Фабрики-кухни" и кейтеринг позволяют выбрать одну "центральную" школу с большим пищеблоком и оборудовать его так, чтобы мощностей хватало для приготовления горячего питания на несколько соседних заведений.

Другой вариант - организовать централизованное производство за пределами учебного заведения. Тогда его мощностей может хватать даже на район или целый город.