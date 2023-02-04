Здоровье без лишней выкачки денег: как найти добросовестного специалиста

Здоровье - это самое важное, что есть у человека. Если ваше состояние как-то пошатнулось, лучше обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Однако иногда врачи могут ставить неправильные диагнозы, назначать излишнее лечение, что "выкачивает" деньги и может ухудшить состояние пациента.

Как выбрать врача для визита

В первую очередь для посещения нужно выбрать специалиста. Медицинская активистка Ния Никель советует прежде всего спросить рекомендацию. По ее словам, это самый действенный способ, ведь вы уже будете иметь "живые" отзывы. Кроме того, Ния дает совет для ВПЛ и беженцев из Украины.

"Если вы ВПЛ, или оказались в другой стране - не пренебрегайте Facebook и Viber сообществами. Так, например, есть фейсбук группа "Доказательные родители", в которой почти 400 000 человек делятся опытом посещения именно доказательных врачей. Если же вы в другой стране, например, Чехии, ищите группы "Украинцы в Чехии", - говорит активистка.

Когда врач найден, поищите о нем подробную информацию. Нутрициолог и студентка Лондонского медицинского университета Карина Енкалова перечисляет главные критерии, которые следует искать в интернете:

медицинские степени

зарубежные стажировки и пройденные курсы

посещение международных форумов

научные статьи и разные публикации в СМИ

выступления на конференциях и форумах

рекомендации и отзывы пациентов

Старайтесь найти как можно больше информации о профессионализме врача (фото: Freepik)

"Обычно сайты используют 5-балльную систему оценки, поэтому все, что выше оценки 4,7 балла, заслуживает вашего внимания. Один и тот же врач может быть для одного пациента высококлассным специалистом, для другого - тем, у кого не стоит лечиться. В любом случае у хорошего специалиста большая часть отзывов - положительная, у плохого - отрицательная", - объясняет Карина.

На сайте НСЗУ есть информация как о семейных врачах государственных и частных клиник, так и о врачах-ФОПах. Кроме того, информацию о врачах можно найти на сайтах медицинских информационных систем, с которыми сотрудничают медучреждения.

Также немало отзывов о многих специалистах собрано на сайте DOC.ua.

Особую роль играют отзывы, если вы ищете специфического врача: невролога, онколога и т.д. Такое мнение разделяет Ния Никель.

"Обычно люди, которые потратили много времени на поиски именно квалифицированного врача, охотно этим делятся и чувствуют потребность передавать свои знания. Поэтому вы никоим образом не будете навязываться, а наоборот, поможете человеку реализовать свои знания", - объясняет она.

На что обратить внимание во время приема

Основные моменты, которых врач должен придерживаться во время осмотра:

достаточное количество времени для осмотра и выявления причины заболевания

комплексный подход к лечению, а не мгновенное назначение условных антибиотиков "на всякий случай"

при необходимости направления на дополнительные обследования

Обзор врача не может занять несколько минут (фото: Freepik)

Не последнюю роль играет нравственное и беспристрастное отношение к пациенту. Врач должен сформировать доверительную атмосферу, чтобы обсудить с пациентом часто чувствительные вопросы без стыда. Кроме того, от специалиста не должно звучать реплик осуждения, дискриминации - только уважение.

Так же врач не может скрывать от вас никакой информации о диагнозе, причинах возникновения и возможных рисках болезни или лечения. К тому же он гарантирует анонимность и не рассказывает о других пациентах и пациентках.

Это не ваш врач, если вы:

сомневаетесь в доказательности лечения

чувствуете или слышите осуждение по поводу чего-либо, что касается вашей жизни

Что делать, если вам поставили неправильный диагноз

Если вы обращались в частную клинику, вы вправе вернуть деньги как минимум за прием. Если администрация отказывается идти навстречу, пишите жалобу в соответствующие учреждения:

горячая линия Минздрава: 0 800 50 52 01 или заполнив электронную форму

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, если нарушение касается лекарств

Уполномоченный ВРУ по правам человека

В случае определения неправильного диагноза вы имеете право подавать жалобу (фото: Freepik)

Если внесудебный механизм не принес никаких результатов, может быть применен судебный механизм. Самое главное - это сбор доказательств нарушения ваших прав на качественную медицину.