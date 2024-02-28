Исполнится мечта многих. Совсем скоро мы будем понимать мысли наших домашних питомцев - и вот почему

Детали исследования

Ученые прогнозируют, что в течение ближайших трех лет в этой области произойдет значительный прогресс, который позволит расшифровывать действия животных. Это приблизит момент, когда владельцы домашних питомцев смогут по-настоящему понимать, что чувствуют и думают их кошки или собаки.

Среди организаций, работающих над подобными проектами, выделяется Earth Species Project, некоммерческая организация, созданная в 2017 году. Участники проекта собирают данные не только о коммуникации домашних животных, но и исследуют общение китов, ворон и других диких представителей фауны.

Главная цель этого проекта заключается не только в том, чтобы понять, что пытается выразить животное, но и в установлении двусторонней коммуникации. Иными словами, создание устройства, способного воспроизводить звуки, понятные зверям.

Другие исследования

Ученые из Университета Линкольна также работают над схожим проектом, используя искусственный интеллект для классификации и анализа мимики кошек, а также их поведения и лая собак.

Специалисты из Университета Тель-Авива продвинулись довольно далеко в этой области. Они фокусируются на изучении языка летучих мышей, регистрируя звуки их общения и анализируя их в сочетании с видеозаписями поведения. Затем полученные данные обрабатываются с использованием системы искусственного интеллекта, выявляющей связанные паттерны.

Был проведен анализ 15 тысяч фрагментов общения летучих мышей, что позволило выявить глубокий уровень их коммуникации. Оказалось, что эти млекопитающие даже "спорят" по поводу пищи, а взрослые самки используют специальный язык, напоминающий "сюсюканье", при общении с детенышами.

Общение происходит в ультразвуковом диапазоне, который не воспринимается человеческим слухом, но может быть обнаружен специальным оборудованием. Тем не менее, создание полноценного декодера-переводчика языка летучих мышей находится еще значительно далеко, согласно авторам исследования.

Команда проекта CETI в настоящее время занимается расшифровкой языка китов. Ученые размещают микрофоны в местах обитания этих морских животных, наблюдая за их поведением. Некоторые последовательности звуков уже предсказуемы на 95 процентов, однако для полного понимания того, о чем именно общаются эти морские гиганты, требуется больше данных.