Удивит вкусом вас и ваших близких. Бюджетный пляцок-суфле, который готовится за 10 минут (видео)

Пляцок-суфле Облако

"Предлагаю сделать просто молниеносный в приготовлении и супербюджетный пляцок Облако. И это будут не банальные вафельные коржи, перемазанные сгущенкой. Это будет что-то гораздо интереснее. Удивитесь и вы, и ваши родные", - пишет кулинарка.

Ингредиенты:

200 г печенья "К кофе"

7 г быстрорастворимого желатина

200 мл воды

2 пачки желе с клубничным вкусом

20 г зеленой кокосовой стружки или крошек вафельных лепешек

Вот такой вид имеет пляцок Облако (скриншот из видео)

Как приготовить

В форму выложите 9 штук печенья, по 3 в ряд. Высыпьте желе в миску и добавьте 200 мл холодной кипяченой воды. Перемешайте и досыпьте 7 граммов быстрорастворимого желатина. Тогда оставьте на 5-10 минут, чтобы желатин набряк.

После этого короткими импульсами нагрейте смесь в микроволновке, постоянно перемешивая. Затем остудите смесь до комнатной температуры и взбивайте миксером приблизительно в течение 5 мин.

Воздушную массу выложите на печенье и разровняйте. Оставьте 1-2 ст. л смеси для украшения пляцка.

На суфле выложите еще 9 штук печенья и прижмите слегка. Затем смажьте сверху остатками смеси и посыпьте крошками из зеленого вафельного коржа. Или можно взять зеленую кокосовую стружку. Поставьте форму в холодильник на 40-45 мин, а затем наслаждайтесь пляцком.