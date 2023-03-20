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Вооруженные силы Украины выпустили трогательный видеоролик с призывом приобщаться к рядам защитников (видео)

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Понедельник 20 марта 2023 20:11
Вооруженные силы Украины выпустили трогательный видеоролик с призывом приобщаться к рядам защитников (видео) В Украине выпустили зрелищный ролик в рамках информационной кампании ВСУ (фото: скрин YouTube)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины выпустили мощный социальный видеоролик, в котором в качестве актеров принимали участие настоящие военные. Он призывает украинцев вступать в ряды ВСУ и защитить самое дорогое для себя.

Видео опубликовано на канале Генерального штаба ВСУ в YouTube.

"Присоединиться к рядам ВСУ означает защитить самое дорогое для себя: свою страну, свою любовь, своих родных, родителей, детей, свой хлеб, свой образ жизни. Защитить свое будущее. Защитить свое. Сегодня Украина защищает свое. Новые виды вооружения, новая техника, мощная мировая поддержка нашего государства вместе с украинским духом - реальный шанс победить врага. Реальный шанс защитить свое и жить в свободной стране", - говорится в сообщении ВСУ.

В ВСУ также отмечают, что в ролике - настоящие военные, которые в гражданской жизни были программистами, деятелями культуры, юристами, водителями и т.д.

Видеоролик создан на волонтерской основе украинскими компаниями "K&K Group" и "Starlight Media".

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