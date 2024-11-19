"Збори ОСББ": смотрите первый тизер новогодней комедии с Сумской и Яновичем

Как появилась идея фильма

"Как только появилась идея фильма, и мы начали рассказывать о ней друзьям и партнерам, то реакция у всех была одинаковая: "О, а у меня в чате дома как раз сегодня обсуждали то же самое!", "А у меня с соседями такая же смешная ситуация произошла!". Буквально всем история о спорах соседей была близка и сразу вызвала такое оживление. Я очень хорошо помню, как впервые мы рассказали историю Жене Яновичу, и он сразу сказал: "Это нужно снимать". Эта поддержка была крайне важной", - признается генеральный продюсер студии "Мамахохотала" Иван Мелашенко.

Команда писала сценарий по 12 часов в день. Кроме того, авторы фильма по ночам еще и читали домовой чат в Viber, выбирая оттуда самые смешные цитаты.

Авторы фильма признаются: тяжелее всего было найти время для съемок, когда все актеры будут свободны, ведь каждый съемочный день все 11 главных героев истории в кадре.

Кто снялся в фильме "Збори ОСББ"

Персонажей предновогодней истории сыграли:

Евгений Янович ("Бурштинові копи", "Інфоголік")

Антонина Хижняк ("Спіймати Кайдаша", "Перші дні")

Александр Рудинский ("Перші ластівки", "Носоріг")

Мария Рудинская ("Найкращі вихідні", "Кіборги")

Михаил Кукуюк ("Свінгери", "Наші котики")

Ангелина Самчик, Игорь Портянко ("Бурштинові копи", "Крашанка")

Ольга Сумская ("Кріпосна", "Любов і блогери")

Нина Набока ("Будинок Слово. Нескінечний роман", "Уроки толерантності")

Виктор Жданов ("Спіймати Кайдаша", "Щедрик")

Михаил Лебига

Продюсерами фильма выступили Иван Мелашенко ("Інфоголік", "Бурштинові копи"), Егор Олесов ("Мавка. Лісова пісня", "Зірки за обміном", "Захар Беркут", "Ціна правди") и Павел Черепин ("Кібервійна 2022").

Добавим, что фильм "Збори ОСББ" можно будет посмотреть в украинских кинотеатрах с 12 декабря.

Кадры со съемок фильма "Збори ОСББ" (фото: Green Light Films)