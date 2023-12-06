Как подготовиться к анализам на уровень гормонов, чтобы результаты были достоверными

Чтобы анализы на уровень гормонов имели диагностическую ценность, нужно правильно их сдавать. На результат влияет не только качество оборудования и реактивов лаборатории, но и выполнение правил сдачи анализов. Если не соблюдать эти правила, результат может быть искажен, а врач направит на повторный анализ.

Как правильно подготовиться к наиболее часто назначаемым анализам на уровень гормонов, в материале РБК-Украина рассказывает врач-эндокринолог Наталья Ляшенко.

Тиреоидная панель

Анализ на уровень гормонов щитовидной железы не обязательно сдавать строго натощак. Достаточно не употреблять пищу в течение 4 часов, и анализ будет информативным. Можно пить воду без ограничений.

За трое суток следует прекратить прием добавок с биотином и в целом поливитаминных комплексов.

Женщины могут сдавать этот анализ в любой день менструального цикла.

Если вы принимаете тироксин, не принципиально, выпьете вы таблетку перед сдачей анализа, или нет.

Половые гормоны

Анализы на уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), тестостерона, ДГЭА-С, эстрадиола женщинам следует сдавать на 3-5-й день менструального цикла.

В течение 4 часов нельзя употреблять пищу, накануне следует отказаться от жирных продуктов. Можно пить воду без ограничений.

Однако если женщина принимает комбинированные оральные контрацептивы, сдавать анализы на указанные гормоны нет смысла.

Анализ на уровень прогестерона следует сдавать за 7 дней до ожидаемой менструации.

Анализ на уровень пролактина можно сдавать независимо от дня цикла. В то же время концентрация этого гормона зависит от предварительной подготовки, поэтому во избежание ложных показателей необходимо соблюдать следующие правила:

избегать физических нагрузок;

не иметь полового акта накануне сдачи;

не есть непосредственно перед сдачей;

не курить перед сдачей;

под контролем врача исключить прием метоклопрамида, комбинированных оральных контрацептивов, трициклических антидепрессантов, метилдопы и других антигипертензивных препаратов.

Гормоны надпочечников

Кортизол чувствителен к стрессу и физическим нагрузкам накануне, поэтому в случае подозрения на гиперкортицизм (чрезмерную выработку гормона) рекомендуется сдавать анализ на уровень кортизола после пробы с дексаметазоном, чтобы избежать ложно повышенных показателей.

Забор материала осуществляется либо в суточной моче (сбор в течение 24 ч при обычном питьевом режиме), либо в слюне. Если для анализа будет использоваться слюна, важно убедиться, что десны не кровоточат, а на слизистых оболочках полости рта нет травм.

За сутки до анализа нельзя употреблять алкоголь, а за 2-3 часа — не употреблять пищу.

Перед анализом на уровень альдостерона за две недели следует отменить диуретики, бета-блокаторы, ИАПФ, БРА 2, препараты солодки. За три дня до анализа потребление соли должно быть нормальным, без ограничений.

За два часа следует находиться в вертикальном положении, то есть только стоя или сидя. В течение 4 часов не есть, накануне исключить жирную пищу. Можно пить воду.

Такая же подготовка и к анализу на расчет альдостерон-ренинового соотношения (АРС).

Если в период подготовки к анализу невозможно прекратить прием препаратов, врач будет интерпретировать результаты с учетом этого фактора.