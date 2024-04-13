Когда на ВДНГ уберут советскую символику: ответ гендиректора Экспоцентра

Однако на некоторых зданиях Экспоцентра "ВДНГ" до сих пор можно разглядеть серп и молот.

В августе 2023 года со щита крупнейшего монумента Европы "Батьківщини-мати" сняли герб СССР. Вместо него теперь на Киев созерцает украинский трезубец.

Что будет с советской символикой на ВДНГ

Евгений Мушкин говорит, что до полномасштабного вторжения имел достаточно четкий ответ на этот вопрос. Однако теперь логика поменялась.

"Мы в 2016 году обратились в Институт национальной памяти с вопросом, что делать с советской символикой. Получили ответ, что Экспоцентр Украины подпадает под исключения, предусмотренные законом. Есть места, где проходит мемориализация истории", - рассказывает он.

Символика СССР (фото: РБК-Украина)

Глава Экспоцентра добавляет, что во время коммунистического режима ВДНГ создавали как инструмент монументальной пропаганды.

"Они переосмысливали то, что было создано к ним для того, чтобы промывать людям мозги. Вопрос в том, должны ли мы оставить где-то эту символику, чтобы рассказывать историю, чтобы она не повторилась", - рассуждает Евгений.

Следует отметить, что страны Западной Европы создают музеи монументальной пропаганды, где собирают подобные символы. К примеру, бывший концлагерь Аушвиц оставили как музейный проект.

Советская символика на ВДНГ (фото: РБК-Украина)

Какая ситуация со сносом коммунистических символов сейчас

В 2016 году команда ВДНГ положила начало инициативе создания музея монументальной пропаганды на их территории.

"Мы были уверены, что все это нужно оставлять как часть музея, который когда-нибудь появится здесь на ВДНГ. Теперь вопрос, что сейчас делать. В 2022 году после полномасштабного вторжения опыт украинцев стал еще более травматичным, чем он был после 2014 года" , - говорит Мушкин.

Сейчас позиция Экспоцентра по отношению к советским символам такова: ответ на вопрос, оставлять ли эту символику как часть еще не созданного музейного пространства будущего должно дать экспертное сообщество.

"Мы фактически балансодержатель, наша задача - сохранять ВДНГ в том виде, в каком он есть до момента, пока государство предусмотренным законом способом примет решение, что именно нам с этим делать", - объясняет такое решение гендиректор.

Однако добавляет, что в этом году рядом с номерами павильонов они планируют разместить QR-коды, рассказывающие историю конкретного павильона. В том числе и о том, почему здесь советские символы и почему они сейчас хранятся.