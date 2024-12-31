Сохраняет ваше здоровье и хорошее самочувствие. Салат долголетия, который доступен каждому

Какой салат поможет прожить дольше?

Врач по долголетию Мониша Бханоте и автор книги "Анатомия благополучия" готовит свои салаты так, чтобы они были сытными, насыщенными питательными веществами и полными фруктов и овощей. Так что же должно быть в этом салате?

Листовая зелень

Кале, шпинат мангольд - темная листовая зелень имеет богатую питательными веществами основу, богатую витаминами A, C и K, а также фолиевую кислоту, которая заряжает и поддерживает здоровье клеток.

Белок

Выбирайте для салата растительный источник белка. Например, запеченный тофу, черная фасоль, нут.

Так может выглядеть ваш салат долголетия (Скриншот)

Радуга хрустящих овощей

Наличие разнообразных овощей, которые отражают цвета радуги, - это отличный способ разнообразить питательные вещества в вашем салате, сказала Бханоте. Редис, фиолетовая капуста, огурцы, нашинкованная морковь.

Радуга хрустящих овощей добавляет спектр антиоксидантов и фитонутриентов, важных для восстановления клеток.

Свежие фрукты и травы

Вы можете добавить в салат ягоды или гранат, а также свежую измельченную мяту и кинзу, которые обладают детоксикационными и противовоспалительными свойствами.

Здоровые жиры

В растительных продуктах содержатся омега-3 и необходимые минералы. Используйте семена кунжута, подсолнечника и конопли.