Сохраняет ваше здоровье и хорошее самочувствие. Салат долголетия, который доступен каждому

Наличие фруктов и овощей в вашем ежедневном рационе жизненно важно, если вы хотите иметь долгую и здоровую жизнь. Эксперты рассказывают, что люди, которые ели пять порций фруктов и овощей в день, имели на 12% меньший риск смерти от болезней сердца, чем те, кто ел только две порции в день.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC рассказывает о салате долголетия, который доступен каждому
Врач по долголетию Мониша Бханоте и автор книги "Анатомия благополучия" готовит свои салаты так, чтобы они были сытными, насыщенными питательными веществами и полными фруктов и овощей. Так что же должно быть в этом салате?
Листовая зелень
Кале, шпинат мангольд - темная листовая зелень имеет богатую питательными веществами основу, богатую витаминами A, C и K, а также фолиевую кислоту, которая заряжает и поддерживает здоровье клеток.
Белок
Выбирайте для салата растительный источник белка. Например, запеченный тофу, черная фасоль, нут.
Радуга хрустящих овощей
Наличие разнообразных овощей, которые отражают цвета радуги, - это отличный способ разнообразить питательные вещества в вашем салате, сказала Бханоте. Редис, фиолетовая капуста, огурцы, нашинкованная морковь.
Радуга хрустящих овощей добавляет спектр антиоксидантов и фитонутриентов, важных для восстановления клеток.
Свежие фрукты и травы
Вы можете добавить в салат ягоды или гранат, а также свежую измельченную мяту и кинзу, которые обладают детоксикационными и противовоспалительными свойствами.
Здоровые жиры
В растительных продуктах содержатся омега-3 и необходимые минералы. Используйте семена кунжута, подсолнечника и конопли.
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