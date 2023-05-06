Обогащайте свою речь. Чем заменить иноязычные слова в украинском языке
Украинский язык богат необычными оборотами, выражениями, синонимами и различными языковыми чудесами, которые не присущи ни одному языку мира. Однако сегодня можно наблюдать засилье иноязычных слов типа "окей", "сенкью" и т.д. Следует не забывать о собственно украинских словах и активно использовать их.
Какими украинскими словами и фразами можно заменить заимствованные - читайте ниже в материале Styler.
- "Прайс"
С английского это означает "цена" или "ценник". В украинском языке сразу несколько синонимов к этому слову в зависимости от контекста: "вартість", "плата", "кошт" и т.д.
- "Меседж"
Это слово "засело" в нашей речи благодаря активному использованию мессенджеров - мобильных приложений, где мы переписываемся с друзьями. Украинский язык предлагает нам следующие альтернативы: "повідомлення", "звістка", "лист". Конечно, два последних несколько не соответствуют сегодняшним перепискам, однако вполне могут быть использованы.
- "Челендж"
Обожаете сладкое, но решили сесть на диету? Для вас это настоящий челлендж, или на украинском "виклик". То есть что-то, что дается вам непросто, с определенными трудностями.
- "Скіл"
"Скіл" критического мышления сегодня нужен многим, а гораздо лучше использовать здесь слова "навичка" или "вміння".
- "Візит"
Возможно, вы думали, что это слово является украинским, но нет. Оно происходит из английского "відвідувати". Однако в нашем языке есть прекрасный ответчик - "відвідини", которое так же происходит от слова "відвідувати" или "навідуватися".
Какими украинскими словами можно заменить иноязычные (фото: Getty Images)
- "Фотографія"
Все слова, имеющие в своем составе букву "ф" автоматически иноязычные, ведь эта буква не присуща нашему языку. То есть слово "фотографія" имеет полноправных заменителей. Это "світлина" или "знімок".
- "Акаунт"
Если бы разработчики мировых социальных сетей были украинцами, тогда, вероятно, вместо слова "акаунт" мы видели бы "обліковий запис". Кстати, если ваша страница в Instagram на украинском языке, тогда ваш "акаунт" называется именно "обліковим записом".
- "Ігнорувати"
Еще одно правило украинского языка свидетельствует о том, что для украинских слов нехарактерное употребление нескольких согласных букв подряд. Поэтому вместо иноязычного "ігнорувати" можно говорить "нехтувати" или "легковажити".
- "Момент"
Во второй раз можно было подумать, что это слово также является украинским. Однако в противовес "моменту" есть украинская "мить", которая звучит более благозвучно и художественно.
- "Нюанси"
В этом слове можно услышать французский мотив, а значит, должен быть украинский аналог. И действительно есть! Вместо "нюансов" можно говорить "тонкощі". Кстати, украинское слово звучит глубже и лучше раскрывает суть обсуждаемого.
Ранее мы подробно рассказали, какие ошибки в украинском языке наиболее частые и как их избегать.