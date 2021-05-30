Без дистанції, але в масках: Франція провела перший концерт-експеримент

В Парижі (Франція) провели концерт-експеримент. Тисячі людей у масках та з результатами тесту на коронавірус зібралися на концерт в рамках експерименту в сфері охорони здоров'я.

Про це повідомляє France24 .

На концерті на AccorHotels Arena в східній частині Парижа виступила французька рок-група 1980-х років Indochine і ді-джей Етьєн де Кресі.

Влада вжила заходів, щоб п’яти тисячам людей в масках було безпечно танцювати разом на відкритому майданчику закритої концертної арени без соціального дистанціювання.

Люди відвідали шоу безкоштовно, але повинні були пройти три тести на коронавірус: два до і один після концерту.

Організатори допускали до участі тільки людей у ​​віці від 18 до 45 років без будь-яких захворювань.

Зазначимо, Франція заборонила такі масові музичні концерти з початку 2020 року через коронавірус.