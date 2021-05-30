Без дистанції, але в масках: Франція провела перший концерт-експеримент
В Парижі (Франція) провели концерт-експеримент. Тисячі людей у масках та з результатами тесту на коронавірус зібралися на концерт в рамках експерименту в сфері охорони здоров'я.
Про це повідомляє France24.
На концерті на AccorHotels Arena в східній частині Парижа виступила французька рок-група 1980-х років Indochine і ді-джей Етьєн де Кресі.
Влада вжила заходів, щоб п’яти тисячам людей в масках було безпечно танцювати разом на відкритому майданчику закритої концертної арени без соціального дистанціювання.
Люди відвідали шоу безкоштовно, але повинні були пройти три тести на коронавірус: два до і один після концерту.
Організатори допускали до участі тільки людей у віці від 18 до 45 років без будь-яких захворювань.
Зазначимо, Франція заборонила такі масові музичні концерти з початку 2020 року через коронавірус.
Нагадаємо, у Франції можуть ввести обов'язкову вакцинацію для деяких груп населення.
Раніше РБК-Україна писало, що в кінці квітня Макрон представив чотири етапи скасування карантинних обмежень у Франції.