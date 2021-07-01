Запали літо у столиці: ТОП-10 подій у Києві просто неба
Літо в Києві в самому розпалі, тому особливою популярністю користується відпочинок на відкритих майданчиках. Оскільки карантинні обмеження зараз мінімальні, це дозволяє запалювати і відриватися по повній.
На яких музичні івентах на свіжому повітрі можна буде повною мірою насолодитися влітку? Ми зібрали ТОП найкращих в цій статті.
NK - 1 липня
Настя Каменських з абсолютно новою музичною програмою на новій київській локації. У Насті тепер - не тільки свіжі пісні, а й небачено гарячий іспанський образ.
- Де: Cuba Camp (Труханів острів, вул. Труханівська).
- Ціна: від 1000 грн.
sophistication. на балконі Mezzanine - 2 липня
Меланхолійно-лірична Софія Швагер зачарує і умиротворить кожного фолк-звучанням свого проекту. Адже її гітарна акустика у багатьох асоціюється з міською медитацією.
- Де: Mezzanine (вул. Нижньоюрківська, 31).
- Ціна: 200-250 грн.
Tvorchi на Всі. Свої - 3 липня
Tvorchi - український електронний тандем, який став найгучнішим і яскравим відкриттям минулого року. Їх трек "Bonfire" цілий рік очолював топ-чарти української музичної платформи Deezer.
- Де: Тераса Всі. Свої (вул. Десятинна, 12).
- Ціна: 550 грн.
Stephan Bodzin - 16 липня
Цей артист у всьому світі вважається батьком техно. І з завидною успішністю Bodzin продовжує підтверджувати свій статус. Опинитися на його концерті на екваторі літа на найрозкішнішій локації в Києві - значить побувати в епіцентрі світової танцювальної музики. Тим більше що музикант зіграє не один, а в компанії дружини Luna Semara.
- Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).
- Ціна: від 999 гривень.
MONATIK - 31 липня
Made With Love And Rhythm, на численні прохання, знову прозвучить в Києві наживо! Адже всі хочуть побувати на головній музично-танцювальній події в Україні.
- Де: КВЦ "Парковий" (Паркова дорога, 16а).
- Ціна: від 699 грн.
COOLIO - 11 серпня
Osocor Residence не зменшує обертів і привозить до Києва одну за одною зірку світового масштабу. В серпні ви зможете почути там легендарного COOLIO, хіт якого Gangsta's Paradise вже протягом 25-ти років потрапляє в чарти. Цей репер завоював все, що можна (мільйони проданих платівок, "Греммі", American Music Award і т. д.), але зберіг свою трушність.
- Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).
- Ціна: від 840 грн.
Bruno Bavota в Ботанічному саду - 12 серпня
Всесвітньо відомий неаполітанський композитор і зірка неокласики Італії, а також автор саундтреку до культового "Молодого Папи" дасть незвичайний концерт у Києві. У його супроводі виступлять українські музиканти - скрипаль Тарас Яропуд та віолончеліст Юрій Погорецький.
- Де: Національний ботанічний сад ім. М. Гришко (вул. Тімірязєвська, 1).
- Ціна: 350-550 грн.
White Nights Festival. Africa - 13-14 серпня
18-19 червня тільки відгриміли тулумські "Білі ночі". А ми вже з передчуттям чекаємо деталі серпневого дійства. Вже відомо, що на наступному івенті гості з головою поринуть в африканську культуру і міфи. Це буде по-справжньому артовий фестиваль в найкращих традиціях жанру з незвичайним оформленням, який охопить більше 15 напрямків електронної музики
- Де: Арт-завод "Платформа " (вул. Біломорська, 1).
- Ціна: 799-2300 грн.
HVOB live - 20 серпня
Найцікавіший електронний дует у світі нарешті в Києві. Австрійці Анна Мюллер і Пауль Валльнер зі своїм альбомом ROCCO тріумфально об'їздили весь світ, завойовуючи публіку на Burning Man, Fuji Rock Japan, Sonar в Барселоні, Clockenflap в Гонконзі і т. д., тепер гіпнотична музика Her Voice over Boys зазвучить і на ЮБК.
- Де: ЮБК (Труханів острів).
- Ціна: від 890 грн.
TEQUILAJAZZZ - 26 серпня
Ця культова альтернативна група святкує своє 27-річчя. Історія TEQUILAJAZZZ була непростою: музиканти переживали не одне розставання. Але на наше щастя, возз'єдналися знову - не пропустіть пляжний концерт улюбленої групи Бориса Гребенщикова.
- Де: ЮБК (Труханів острів).
- Ціна: від 390 грн.
Раніше ми писали, що у Франції провели перший концерт-експеримент. Глядачі не дотримувалися дистанції, але були в масках.