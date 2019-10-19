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Зайцева і Дронов здивували цинізмом: загрожує новий суд

STYLERПодії    19.10.2019 - 22:21
Зайцева і Дронов здивували цинізмом: загрожує новий суд
Олена Зайцева та Геннадій Дронов не виплатили компенсації потерпілим (Фото: колаж РБК-Україна)

Адвокат розповіла про не виконання фігурантами ДТП у Харкові судового вироку в повній мірі

Олена Зайцева та Геннадій Дронов, які відбувають покарання у справі про резонансну смертельну ДТП у Харкові на вулиці Сумська, не провели добровільне відшкодування потерпілим, не зважаючи на відповідне рішення суду. Про це розповіла адвокат Лариса Матвєєва на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що виконавчі листи були отримані стороною потерпілих. Провадження щодо Дронова вже відкрито, а щодо Зайцевої - немає жодної інформації.

Заяви про виплату страхового відшкодування були спрямовані страховим компаніям обох засуджених (ПРАТ "СК "ВУСО" та ПРАТ "СК "Арсенал страхування", проте досі ані жодної виплати, ані рішення щодо розгляду документів немає.

Зайцева і Дронов здивували цинізмом: загрожує новий суд

Олена Зайцева (Фото: УНІАН)

"Будемо звертатися з адвокатськими запитами про стан розгляду заяв і в разі відмови - до суду", - написала Матвєєва.

Адвокат також розповіла, де і в яких умовах відбувають покарання засуджені Зайцева і Дронов.

Сбор свеклы и работа швеей: какие условия у Дронова и Зайцевой в тюрьме (видео)

Олена Зайцева відбуває покарання у Покровському виправному центрі №79 під Дніпром (Фото: скріншот)

Матвєєва відправила запит і вказала, що в ДУ "Покровський виправний центр № 79" у Дніпропетровській області, де сидить Зайцева, був створений сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.

"Тобто фактично в цьому центрі є обгороджена територія, яку Зайцева на свій розсуд залишати не має права ( "режим колонії" для позбавлених волі). З журналістських репортажів відомо, що від роботи нібито не відмовляється", - йдеться у публікації.

Сбор свеклы и работа швеей: какие условия у Дронова и Зайцевой в тюрьме (видео)

Геннадій Дронов відбуває покарання в колонії під Полтавою (Фото: скріншот)

Дронов відбуває покарання в ГУ "Крюківська виправна колонія № 29" у Полтавській області. Від роботи, за словами його адвоката Перепела, також нібито не відмовляється, розповіла адвокат.

"Потерпілі, думаю, не зможуть ніколи примиритися з тим, що сталося, оскільки втратили найдорожче, проте вони підтримують одне одного. Це дуже світлі люди, я була б щаслива познайомитися з ними за інших обставин", - додала Матвєєва.

Фото: скрін (facebook.com/larysa.koretska)

Користувачі мережі подякували адвокату за роботу і також побажали не кидати справу і домагатися належного стягнення, згідно з вироком суду, до кінця.

  • Дякую за всю вашу роботу і за вашу боротьбу за справедливість. Жахливо, що трапляються такі події, але те, що це не залишилося безкарним - це правильно. Не дай Бог нам бути на жодній зі сторін. Сил вам, витримки, підтримки правосуддя і терпіння у вашій справі;
  • Чому такі гарні умови для вбивці 6-рих життів (полегшені умови утримання)? Так їй довічне потрібно було дати! Дуже шкода родичів і постраждалих!
  • З цього приводу необхідно свою точку зору по шостому вашому пункту відстоювати до кінця, а саме, встановити справедливий вирок щодо кожного з учасників порушення закону;
  • Уважно стежу за інформацією по справі. Лариса - спасибі за твій труд і завзятість. Принциповість невеликої кількості професіоналів не дає нашому суспільству скотитися в прірву...

Зайцева і Дронов здивували цинізмом: загрожує новий суд

Зайцева і Дронов здивували цинізмом: загрожує новий суд

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