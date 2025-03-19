Избавьтесь от этих 7 предметов в доме и время на уборку сократится втрое

Устали от бесконечной уборки? Причина может скрываться в лишних вещах, только накапливающих пыль и создающих беспорядок. Мы собрали 7 предметов, от которых стоит избавиться, чтобы ваш дом стал чище, а уборка занимала гораздо меньше времени.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно мешает поддерживать порядок и как сделать свое пространство более комфортным.

Темная сантехника

Темная сантехника часто используется как акцент в ванных комнатах со светлыми стенами. Однако она выглядит элегантно только тогда, когда идеально чистая.

На такой сантехнике быстро появляются подтеки и пыль, что требует частой уборки. Если вы не готовы тратить время на частую чистку, стоит выбрать более светлые варианты сантехники, в частности хромированные смесители.

Черные матовые выключатели

Черные матовые выключатели выглядят стильно, но на них быстро заметны отпечатки пальцев и пыль. Протирать их нужно значительно чаще, чем белые выключатели. Такие выключатели также требуют осторожного ухода, поскольку агрессивные чистящие средства могут повредить матовую поверхность. Альтернативой могут быть светлые выключатели, на которых пыль и следы не так заметны.

Раковина-чаша

Раковины-чаши выглядят эстетично, но они могут быть слишком мелкими, из-за чего вокруг остаются брызги воды. Также между раковиной и стеной часто остается маленькое пространство, что затрудняет уборку. Вместо этого можно выбрать раковину, интегрированную в столешницу, которая будет не менее стильной и гораздо более практичной в уходе.

Молдинги, лепнина и кирпичные стены

Молдинги и лепнина добавляют элегантности интерьеру, но они требуют постоянного ухода, поскольку в углублениях и на рифленых поверхностях собирается пыль и грязь.

Чтобы поддерживать их в чистоте, нужно использовать специальные средства и тратить больше времени на уборку. Если вы не готовы к частой очистке, стоит выбрать гладкие материалы для стен, которые не нуждаются в таком уходе.

Темные предметы всегда загрязняются быстрее других (фото: Freepik.com)

Открытые полки

Открытые полки выглядят стильно, но нуждаются в постоянной уборке. Нужно регулярно протирать их от пыли и переставлять вещи. Если вы не хотите тратить на это время, лучше выбирать закрытые системы хранения, или стеллажи со стеклянными дверцами, чтобы сохранить декоративный вид без необходимости частой уборки.

Зеркальные двери

Зеркала визуально расширяют пространство, но требуют регулярного ухода, поскольку на них легко остаются отпечатки пальцев. Особенно это актуально в доме с маленькими детьми, которые часто оставляют следы на зеркалах.

Чтобы сохранять зеркала в чистоте, нужно регулярно их протирать специальными средствами для мытья окон. Если вы хотите уменьшить время на уборку, лучше выбрать двери без декоративных элементов.

Темный пол

На темном полу, как и на других темных предметах, заметны подтеки, пыль и мелкий мусор. После влажной уборки могут оставаться разводы, что затрудняет уход за таким покрытием.

Для облегчения уборки стоит выбирать более практичные материалы, такие как керамогранит, которые легче чистить и на которых меньше видно грязь.

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