Завтра Землю накриє магнітною бурею: названо найнебезпечніші години
Магнітна буря накриє планету вже в найближчі години. Цей сплеск активності може сильно погіршити самопочуття людей.
Який годинник буде найнебезпечнішим 24 грудня і як можна допомогти своєму організму – читайте нижче в Styler.
Магнітні бурі - це коливання через взаємодію обурених потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі.
Такі коливання можуть впливати на самопочуття людей і порушувати роботу електричних приладів.
Коли очікується магнітна буря
За даними фахівців Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря накриє Землю в ніч з 23 на 24 грудня. Коливання почнуться близько 12 години ночі та триватимуть до 12 години дня.
Рівень бурі досягне позначки 4, а це означає, що коливання будуть досить інтенсивними, але не критичними.
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Які проблеми може викликати така магнітна буря
Магнітні бурі діють на людей з метеозалежністю, хронічними захворюваннями та на літніх. Здорові люди можуть відчути лише незначне погіршення самопочуття.
Які можуть бути прояви:
- Головні болі та запаморочення
- Сонливість і безсоння
- Апатія, подразнення і зниження концентрації уваги
- Агресія, підвищена емоційність
- Перепади тиску, порушення серцевого ритму
- Загострення хронічних захворювань
- Слабкість, ломота в кістках
- Нудота, втрата апетиту
Як можна допомогти організму
У дні магнітних бур рекомендується виключити перенапруження та уникати сильних навантажень. Розпорядок дня потрібно дотримуватися і дуже важливо нормально виспатися - не менше ніж 7-8 годин.
Вранці можна прийняти контрастний душ і зробити зарядку, ввечері прийняти розслаблюючу ванну.
Емоційні та фізичні навантаження потрібно скоротити, уникати конфліктів і сварок.
Відмовтеся від далекої поїздки, перенесіть важливі справи на інший день.
У раціоні варто обмежити кількість кави, збільшити кількість води та трав'яного чаю. А ось від алкоголю, гострої, жирної та солоної їжі краще повністю відмовитися.
Заняття в спортзалі можна замінити плаванням і прогулянкою на свіжому повітрі. Якщо є така можливість - вирушайте на природу.
Перед сном почитайте книгу і послухайте легку музику, щоб швидше заснути.
У відносинах з близькими контролюйте свої емоції, не вихлюпуйте роздратування на близьких, уникайте стресів.
Людям з хронічними захворюваннями та літнім людям варто більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
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