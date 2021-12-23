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Завтра Землю накроет магнитной бурей: названы самые опасные часы

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Четверг 23 декабря 2021 15:31
Завтра Землю накроет магнитной бурей: названы самые опасные часы Магнитная буря накроет Землю в ближайшие часы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря накроет планету уже в ближайшие часы. Этот всплеск активности может сильно ухудшить самочувствие людей.

Какие часы будут самыми опасными 24 декабря и как можно помочь своему организму – читайте ниже в Styler.

Магнитные бури – это колебания из-за взаимодействия возмущенных потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли.

Такие колебания могут влиять на самочувствие людей и нарушать работу электрических приборов.

Когда ожидается магнитная буря

По данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря накроет Землю в ночь с 23 на 24 декабря. Колебания начнутся около 12 часов ночи и продлятся до 12 часов дня.

Уровень бури достигнет отметки 4, а это значит, что колебания будут достаточно интенсивными, но не критическими.

Завтра Землю накроет магнитной бурей: названы самые опасные часы

Скриншот

Какие проблемы может вызвать такая магнитная буря

Магнитные бури действуют на людей с метеозависимостью, хроническими заболеваниями и на пожилых. Здоровые люди могут почувствовать лишь незначительное ухудшение самочувствие.

Какие могут быть проявления:

  • Головные боли и головокружение
  • Сонливость и бессонница
  • Апатия, раздражение и снижение концентрации внимания
  • Агрессия, повышенная эмоциональность
  • Перепады давления, нарушение сердечного ритма
  • Обострение хронических заболеваний
  • Слабость, ломота в костях
  • Тошнота, потеря аппетита

Как можно помочь организму

В дни магнитных бурь рекомендуется исключить перенапряжение и избегать сильных нагрузок. Распорядок дня нужно соблюдать и очень важно нормально выспаться – не менее 7-8 часов.

Утром можно принять контрастный душ и сделать зарядку, вечером принять расслабляющую ванну.

Эмоциональные и физические нагрузки нужно сократить, избегать конфликтов и ссор.

Откажитесь от дальней поездки, перенесите важные дела на другой день.

В рационе стоит ограничить количество кофе, увеличить количество воды и травяного чая. А вот от алкоголя, острой, жирной и соленой пищи лучше полностью отказаться.

Занятия в спортзале можно заменить плаванием и прогулкой на свежем воздухе. Если есть такая возможность – отправляйтесь на природу.

Перед сном почитайте книгу и послушайте легкую музыку, чтобы быстрее уснуть.

В отношениях с близкими контролируйте свои эмоции, не выплескивайте раздражение на близких, избегайте стрессов.

Людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям стоит больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро избавиться от головной боли.

А также рассказывали о том, что названы три диагноза, которых в медицине на самом деле не существует.

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Магнитная буря головная боль
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