Завтра Землю накроет магнитной бурей: названы самые опасные часы
Магнитная буря накроет планету уже в ближайшие часы. Этот всплеск активности может сильно ухудшить самочувствие людей.
Какие часы будут самыми опасными 24 декабря и как можно помочь своему организму – читайте ниже в Styler.
Магнитные бури – это колебания из-за взаимодействия возмущенных потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли.
Такие колебания могут влиять на самочувствие людей и нарушать работу электрических приборов.
Когда ожидается магнитная буря
По данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря накроет Землю в ночь с 23 на 24 декабря. Колебания начнутся около 12 часов ночи и продлятся до 12 часов дня.
Уровень бури достигнет отметки 4, а это значит, что колебания будут достаточно интенсивными, но не критическими.
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Какие проблемы может вызвать такая магнитная буря
Магнитные бури действуют на людей с метеозависимостью, хроническими заболеваниями и на пожилых. Здоровые люди могут почувствовать лишь незначительное ухудшение самочувствие.
Какие могут быть проявления:
- Головные боли и головокружение
- Сонливость и бессонница
- Апатия, раздражение и снижение концентрации внимания
- Агрессия, повышенная эмоциональность
- Перепады давления, нарушение сердечного ритма
- Обострение хронических заболеваний
- Слабость, ломота в костях
- Тошнота, потеря аппетита
Как можно помочь организму
В дни магнитных бурь рекомендуется исключить перенапряжение и избегать сильных нагрузок. Распорядок дня нужно соблюдать и очень важно нормально выспаться – не менее 7-8 часов.
Утром можно принять контрастный душ и сделать зарядку, вечером принять расслабляющую ванну.
Эмоциональные и физические нагрузки нужно сократить, избегать конфликтов и ссор.
Откажитесь от дальней поездки, перенесите важные дела на другой день.
В рационе стоит ограничить количество кофе, увеличить количество воды и травяного чая. А вот от алкоголя, острой, жирной и соленой пищи лучше полностью отказаться.
Занятия в спортзале можно заменить плаванием и прогулкой на свежем воздухе. Если есть такая возможность – отправляйтесь на природу.
Перед сном почитайте книгу и послушайте легкую музыку, чтобы быстрее уснуть.
В отношениях с близкими контролируйте свои эмоции, не выплескивайте раздражение на близких, избегайте стрессов.
Людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям стоит больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.
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