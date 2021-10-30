Завтра переводимо годинник: куди крутимо стрілки і як це пережити

У неділю, 31 жовтня, Україна традиційно перейде на зимовий час. Стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад о 4 годині ранку в ніч з суботи на неділю.

Що потрібно знати про переведення часу в жовтні – читайте в матеріалі нижче.

В Україні годинник переводять на літній і зимовий час вже майже 40 років. Спочатку така практика була введена для економії електроенергії, але з роками стало зрозуміло, що це не має особливого сенсу. Багато країн відмовилися від переведення годинників і зупинилися на той час, який їм більш зручно.

В Україні скасувати переведення годинників намагалися вже кілька разів, але поки ніхто з політиків не зміг довести процедуру до кінця. У 2021 році депутати знову пообіцяли скасувати перехід на літній час і повернутися до обговорення цього питання взимку.

Що потрібно знати про переведення годинників 31 жовтня

Стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. Будьте обережні, оскільки багато електронні гаджети це роблять самостійно і вам потрібно відрегулювати стрілки тільки у механічних приладів.

Будьте уважні, якщо вас 31 жовтня чекає важлива зустріч або поїздка – події в неділю будуть відбуватися за новим часом. Вранці можна уточнити час і узгодити час зустрічі. А ось на вокзал або в аеропорт варто приїхати заздалегідь.

Переведення годинників і здоров'я

Як відзначають медики, сезонний переклад часу - стрес ля організму і до нового режиму людина може звикати від декількох тижнів до півтора місяця.

У людей знижується працездатність, порушується сон, проявляється дратівливість.

Вчені стверджують, що переведення годинників може спровокувати погіршення роботи серцево-судинної системи, депресію і викликати медичні помилки.

Як адаптуватися до переведення часу

Фахівці Центру громадського здоров'я рекомендують заздалегідь приділити увагу розпорядку дня і графіку відходу до сну і пробудження. Можна зрушувати цей час поступово, по 15 хвилин в день.

За 6 годин до сну варто уникати вживання кави, чаю і газованих напоїв.

Перед сном відмовтеся від алкоголю і сигарет.

Не вживайте важку, гостру, солодку їжу після 16: 00.

Фізичну активність пересуньте на ранок і день, перед сном не варто перевантажувати організм. Увечері можна відправитися на прогулянку.

У спальні повинен бути комфортний режим температури, вологість. Обов'язково щодня провітрюйте приміщення.

Біля ліжка не повинно бути гаджетів, яскравих лампочок, телевізорів. Всі електронні прилади варто вимкнути за 30 хвилин до сну. Забезпечте собі тишу і спокій. А ось вранці постарайтеся впустити сонячні промені в будинок якомога швидше.

Перед сном приймайте розслаблюючу ванну, вранці - контрастний душ.

Якщо у вас є схильність до депресій - обмежте поїздки, візьміть відгул, відіспіться, подивіться фільм або почитайте книгу.

Обов'язково гуляйте на свіжому повітрі щодня не менше ніж годину. Особливо корисно - під сонячними променями.