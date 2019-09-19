Заворотнюк вийшла з коми: лікарі зробили неможливе

Анастасія Заворотнюк вийшла з коми і йде на поправку. Як стало відомо, актриса, яка була без свідомості останні кілька днів через онкологічне захворювання, вже перевели з реанімації у звичайну палату.

Як пишуть російські ЗМІ, 19 вересня лікарі елітної московської клініки змогли значно зменшити набряк мозку. Внаслідок цього Заворотнюк вдалося вивести з критичного стану.

Анастасія Заворотнюк вийшла з коми (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

За інформацією Mash, зараз зірка серіалу "Моя прекрасна няня" знаходиться з рідними в палаті терапевтичного відділення. При цьому Заворотнюк продовжують надавати все необхідне лікування, щоб її стан не погіршився.

Також видання повідомляє, що актриса прийшла в свідомість увечері 18 вересня. Відразу після цього її родичі принесли в палату "пакет важливих документів". Чи зможе сама Заворотнюк вивчити папери, і що це взагалі за документи - поки невідомо.

Анастасія Заворотнюк вийшла з коми (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Відзначимо, що раніше лікар-анестізолог Наталія Ахтямова, коментуючи інформацію про те, що Заворотнюк вийшла з коми, поставила під сумнів такі повідомлення РосЗМІ. Свої слова Ахтямова пояснила тим, що критичний стан артистки було спровоковано більш серйозними ускладненнями.

"З глибокої коми можна вийти, якщо вона була викликана набряком мозку. В результаті медикаментозного лікування, набряк усунули, і людина вийшла з коми. Але якщо ця кома викликана величезною пухлиною, яка займає більшу частину головного мозку, то мало шансів, що така глибока кома може вирішитися сама по собі", - сказала доктор і додала, що" інакше це було б дивом ".

Анастасія Заворотнюк вийшла з коми (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)