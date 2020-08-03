Заворотнюк повертається додому після лікування: з'явилися нові деталі про актрису

Анастасія Заворотнюк повертається додому після тривалого лікування за кордоном. Майже пів року тому вона зникла в невідомому напрямку, а родичі відмовлялися давати коментарі про її місцеперебування і самопочуття.

Рідні відомої актриси зберігали мовчання багато місяців про те, як проходить лікування від онкології та де знаходиться Анастасія Заворотнюк. Але кілька днів тому в селищі Крекшино в Підмосков'ї, де знаходиться будинок актриси, несподівано з'явилися мати артистки і її старші діти - син Майк і дочка Ганна.

За даними російських ЗМІ, Заворотнюк планує повертатися додому з США, де проходила тривале лікування від раку. Особняк зірки понад пів року пустував, рідні там не з'являлися. Ці дані підтверджували й сусіди, які розповіли, що будинок порожній і приходив лише управитель і садівник. Репортери також стежили за московською квартирою актриси – вона і там не з'являлася.

Як вдалося з'ясувати, чоловік Заворотнюк Петро Чернишев регулярно відвідував Нью-Йорк, де знаходиться знаменита клініка Memorial Sloan Kettering Cancer Center. У цій клініці колись проходила лікування Жанна Фріске.

І ось зараз в будинку в Крекшино з'явилися рідні Анастасії Заворотнюк, а також представники клінінгової компанії. У будинку почали наводити порядок, винесли меблі та мангал. За даними російських ЗМІ, в особняку готуються до приїзду Заворотнюк з США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що батько Жанни Фріске шокував правдою про хворобу Заворотнюк.

А також розповідали про те, що чоловік Анастасії Заворотнюк розповів деталі про самопочуття актриси вперше за довгий час.