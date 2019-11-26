Заворотнюк розлучається з чоловіком: спливли нові подробиці скандалу

Анастасія Заворотнюк розлучається з чоловіком - Петром Чернишовим. Інформацію про це днями поширили російські ЗМІ після того, як фігурист нібито видалив всі спільні фото з кінозіркою зі свого аккаунта в Instagram.

Але, як виявилося, чутки про розлучення Чернишова та Заворотнюк - це всього лише чутки. Насправді, у спортсмена навіть немає профілів у соцмережах. А всі акаунти Петра - фейкові. Про це заявила директор 48-річної Анастасії Заворотнюк Марина Потапова.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

Відзначимо, що на тлі пліток про здоров'я Заворотнюк, новина про видалення Чернишовим спільних з дружиною фото всерйоз стурбувала шанувальників зірки.

"Поведінка Чернишова змусила думати про найгірше. Однак тепер з'ясувалося, що сам Петро ніяких фотографій не видаляв, а його підставили люди, які вели акаунт у Instagram від його імені", - говорять в оточенні актриси.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

Нагадаємо, що Потапова, коментуючи цю інформацію сказала: "Як бачите, ми не заважаємо писати. Нехай пишуть".

"Марина, ви чудова людина. Як добре, що ви "прикрили лавочку" пліток на цю тему. Журналісти чіпляються буквально за все, щоб бути на піку популярності, при цьому їм абсолютно пофіг на стан людини, на її відношення до всього цього... Вони просто, на жаль, не розуміють звичайних людських якостей, властивих всім нормальним людям. Для них існують: журнал, сенсація, кричущий заголовок. Шкода, що так псують досить пристойну професію", - зазначили близькі Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк з чоловіком - Петром Чернишовим (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

"Настя, здоров'я тобі міцного і сил на таких "людей". Нехай говорять, що хочуть... Точніше, на скільки совість дозволить, якщо вона у них ще залишилася. А ти просто вір в краще і все у тебе буде добре! Ти дуже сильна, з усіма складнощами впораєшся! Молимось за тебе!" - додали друзі Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

Тим часом, дочка Анастасії Заворотнюк Анна опублікувала у своєму Instagram-акаунті фото мами. Коментувати довгим текстом знімок дівчина не стала, написавши коротке: "З Днем матері" (у Росії це свято відзначають в останню неділю листопада). На фото дівчина додала сердечко.

Дочка Анастасії Заворотнюк привітала маму з святом (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)