Заворотнюк потривожила духів: екстрасенс назвала джерело прокляття

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Екстрасенс зв'язала хвороба Анастасії Заворотнюк з прокляттям

Анастасія Заворотнюк проходить курс лікування в клініці на Рубльовці, але про причини її хвороби продовжують будувати здогадки, в тому числі і екстрасенси. Так, один з відомих російських чаклунів Артем Бісів вважає, що нещастя спіткало артистку з-за "нехорошого", несприятливого місця, в якому знаходиться будинок відомої актриси.

Як відомо, кілька років тому "прекрасна няня" взяла кредит у банку, щоб придбати заміський будинок в Автомагістраль. Коли Анастасія брала кредит, вона не думала, що в 2014 році рубль впаде, а їй доведеться виплачувати іпотеку в доларах. Але одними фінансами справа не обмежилася. Існують ще версії, а чому Заворотнюк виникло онкологічне захворювання.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Ще один російський екстрасенс вважає, що на місці будинку в Крешино тисячоліття тому розташовувалося стародавнє капище. Там шанували не кого іншого, а Морана — богиню зла, невиліковних хвороб і смерті. З великою ймовірністю там приносилися людські жертви.

"Кров завжди вимагає нової крові — такий закон темного світу. На місці давніх капищ не можна нічого будувати, пасти худобу..."., - сказав екстрасенс.

Екстрасенса впевнений, що розгнівані духи здатні наслати рак та інші недуги, що їх потурбували.

Інша шокуюча версія хвороби Заворотнюк

Російська актриса захворіла онкологією з-за того, що на неї наклали порчу. Так вважає відома екстрасенс Галина Янко.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

"Методи впливу на людину показано картою смерті. Це говорить про те, що людина спеціально робив їй псування, щоб довести її до могильної плити", - вважає екстрасенс.

Ворожка вважає, що порчу на "прекрасну няню" навели знайомі артистці люди. На думку жінки, з цим недоброзичливцем "йшла тиха війна протягом якогось часу".

Несподівана причина хвороби артистки: ще одна версія

Російський екстрасенс Саона впевнена, що рак зірки - не що інше, як прокляття.

"Якщо говорити про магію, то рак вважають своєрідним прокляттям... У випадку з Завортнюк я бачу, що все погане прийшло до неї не просто так", - зазначила відунів.

Екстрасенс зазначила, що колишній чоловік актриси сильно страждав із-за розриву.

"не Можна сказати, що він її прокляв, але від образи мимоволі послав у її бік горе і нещастя", - сказала ясновидиця.