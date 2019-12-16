Заворотнюк відвідала церкву: у мережі з'явилася фотографія

Анастасія Заворотнюк, відома російська актриса, проходить реабілітацію в одній з приватних підмосковних клінік. Нещодавно лікарі видалили Заворотнюк злоякісну пухлину і призначили новий курс лікування.

Сім'я актриси не дає коментарі щодо здоров'я Анастасії Заворотнюк і посилається на те, що вони намагаються убезпечити особисте життя від посягань. Однак старша дочка артистки, Ганна Заворотнюк, періодично публікує на своїх сторінках у соціальних мережах інформацію про своє життя. З фотографій видно, що Заворотнюк Ганна повернулася до колишнього життя.

У понеділок, 16 грудня, на сторінці дочки Заворотнюк з'явилася фотографія з церкви. З'ясувалося, що Ганна побувала на церемонії хрещення і привітала маму дівчинки з цією важливою подією.

"Вітаю з таїнством хрещення найкрасивішої дівчинки", - написала Ганна Заворотнюк.

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Користувачі припустили, що справи у Анастасії Заворотнюк пішли на поправку, так як її донька відвідує різні заходи і свята друзів.

Можливо, хрещення дочки друзів – це була не єдина причина відвідування церкви Ганни Заворотнюк. Нещодавно на офіційній сторінці, створеній на підтримку актриси, з'явилося повідомлення про те, що монахині Покоровского жіночого монастиря моляться про здоров'я Анастасії, а також черниці інших монастирів і навіть в Єрусалимі.

"Анастасія завжди дуже трепетно ставиться до святих місць, і зараз для неї дуже цінна така підтримка", - сказано в повідомленні.

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