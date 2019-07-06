Завиє вітер і накриє зливами: де остаточно зіпсується погода

Погода в Україні у неділю, 7 липня, очікується несприятлива в більшості областей України. У багатьох регіонах очікується сильний вітер і грозові дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці Facebook.

Вона зазначила, що сухо буде тільки на сході України, частково – на півдні та в центрі. В інших областях очікуються грози і сильний вітер.

"На Заході і Півночі пройдуть дощі з грозами. Плюс Вінницька область, Кропивницький, можливо, ввечері Одеса. На решті території суха погода все ж домінуватиме. На значній частині України, особливо на Півночі буде завивати сильний вітер", - попередила Діденко і додала, що в неділю в Україні потеплішає.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Підскочать градуси. У неділю потеплішає до +25 +29 градусів, на півдні – до +30 градусів", - повідомила синоптик.

У Києві в неділю очікуються короткочасні дощі та грози.

"У Києві завтра очікуються короткочасні дощі та грози. Рвучкий, до сильного, вітер і потепління до +26 +28 градусів. Найближчої ночі любителі стрибків через багаття, пускання вінків за ставками, річках, озерах та інших купальських забав, можуть робити це спокійно - дощу вночі не буде", - розповіла Наталка Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

А ось сайт Укргідрометцентру попереджає, що в неділю, 7 липня, можливі сильні грози і зливи на Західній Україні. Також дощі пройдуть у центральних та північних областях, у Сумській і Харківській областях. На півдні і сході буде сухо, температура повітря підніметься до +30 +32 градусів.

Погода в Україні на неділю, 7 липня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик дала прогноз погоди на тиждень і розповіла, які області заливатиме дощами.

А також розповідали про те, які області України найсильніше постраждають від негоди.