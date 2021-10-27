"Зависла система": Гордон розповів подробиці депортації з Грузії

Дмитро прилетів до Грузії не один, а зі совою дружиною, дітьми, друзями і главою офісу Саакашвілі Марією Барабаш. Одного з синів Гордона на паспортному контролі пропустили відразу ж і їхніх друзів. Іншим сказали почекати.

"Ми чекаємо хвилину, 5, 10, 20, 30. Я питаю: "А проблема є якась?". Кажуть: "Проблеми немає, зависла система", - зазначив журналіст.

Після цього до них підійшов молодий чоловік і попросив подивитися їх речі. Він забрав речі на огляд. А після цього попросив усіх пройти за ним. Їх перевезли в приміщення аеропорту, до іншого входу.

Там заступник директора тбіліського аеропорту Нодар Барамідзе офіційно заявив Гордону, що він не може бути допущений на територію Грузії.

Також відмовили і Марії Барабаш. А ось по його дружині питання ще вирішували, тому запропонували почекати дві години, але вони чекати не стали.

При цьому їм сказали, що вони повинні негайно покинути країну. Дмитро запитав, яка причина такого рішення. Йому відповіли, що причину вони не можуть назвати і надішлють офіційну відповідь в посольство України протягом 10 днів.

"Я в такій ситуації ніколи не був, мене не депортували не з однієї з країн. Тим більше, що це сталося з Грузією...Мене однозначно не пустили через підтримку Михайла Саакашвілі", - зазначив Гордон.

Він також заявив, що останній раз в Грузії був роки 3 тому. А взагалі він часто відвідував цю країну і ніколи не було ніяких проблем.