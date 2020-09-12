В Україні агент ФСБ намагався підірвати стратегічний об'єкт і готував вбивства військових

СБУ затримала агента ФСБ РФ (фото: ssu.gov.ua)

СБУ затримала російського агента, який готував теракти

В Україні затримали російського диверсанта, який готував теракт на одному з важливих об'єктів критичної інфраструктури у Рівненській області. Контррозвідники СБУ припинили діяльність агента ФСБ РФ і запобігли вибуху.

Злочинця спіймали "на гарячому" - після закладки них вибухового пристрою. Про це 12 вересня передали в прес-центрі СБУ.

Зловмисником виявився житель Одеської області, який за власною ініціативою зв'язався з російськими спецслужбами і запропонував свої послуги по диверсіях в Україні та вбивствах військових ЗСУ на Донбасі.

Як розповіли в СБУ, за завданням російського куратора агент спочатку передавав спецслужбі країни-агресора інформацію про один з військових об'єктів Одеської області.

У вересні чоловік отримав нове завдання від ФСБ РФ: здійснити диверсію на одному з об'єктів "Рівнеоблводоканал". Саме там диверсанта і затримали співробітники Служби безпеки.

Агент ФСБ РФ збирався підірвати стратегічний об'єкт під Рівним (фото: ssu.gov.ua)

Зазначається, що в разі вибуху на об'єкті критичної інфраструктури майже 50% побутових і промислових споживачів Рівного та інших районів області могли б надовго залишитися без води.

"Це мало б негативні наслідки в економічній, соціальній та санітарно-епідеміологічній сферах життєдіяльності регіону", - йдеться в повідомленні.

Затриманому збираються оголосити про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Відео: СБУ затримала агента російських спецслужб

Раніше повідомлялося, що агента ФСБ засудили до 10 років в'язниці за підготовку теракту в Сєвєродонецьку.

Також ми писали про те, що Пушиліна роками СБУ прослуховувала, оскільки віджатий ватажком бойовиків особняк виявився "розумним будинком".