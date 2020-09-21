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Корупціонери з УЗ зберігали хабарі між лимонами і бутербродами в холодильнику (фото)

Понеділок 21 вересня 2020 16:44
Корупціонери з УЗ зберігали хабарі між лимонами і бутербродами в холодильнику (фото)
Корупціонери з УЗ зберігали хабарі в холодильнику (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Чиновники з УЗ виявилися учасниками багатомільйонної корупційної схеми

Служба безпеки України викрила корупційну схему чиновників Укрзалізниці. Фігуранти схеми зберігали гроші, здобуті нечесним шляхом в холодильнику, на полиці з продуктами.

Співробітники СБУ розкрили схему корупції, яка стосувалася контейнерних перевезень. У підозрюваних у даній справі провели обшук і було виявлено понад 1,2 мільйона гривень в холодильнику, на полиці з харчовими продуктами. Фото розмістили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається, що обшуки були проведені в Києві та в Одесі, в службових приміщеннях Укрзалізниці та фірми, яка також брала участь у корупційних схемах. Де саме знаходився холодильник з готівкою, не уточнюється.

"Чиновники штучно створили для однієї з філій Укрзалізниці свідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. Надалі такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку", - розповіли деталі в СБУ.

За допомогою фіктивних фірм учасники схеми вивели в тінь і привласнили собі більш як чотири мільйона гривень.

Корупціонери з УЗ зберігали хабарі між лимонами і бутербродами в холодильнику (фото)Корупціонери з УЗ зберігали хабарі між лимонами і бутербродами в холодильнику (фото)

Фото: СБУ

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) КК України. Санкція даної статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Харкові розгорається скандал через божевільний штраф на коксовому заводі.

А також розповідали про те, що керівництво взялося за прикордонника, який порівняв воїнів ВСУ зі свинями.

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