"Спонсорувати свиней не збираюся": у школі під Дніпром розгорівся скандал через побори
У Кривому Розі в одній зі шкіл вибухнув скандал. В батьківській групі попросили здати людей на день народження вчительки. Як виявилося, гроші відправила лише половина учнів. Але на інших від однієї з мам надійшла величезна кількість принижень і образливих слів.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Олексій Тамурзін. Також він опублікував скріншоти батьківського листування.
Чоловік звернув увагу, що батьків з низьким достатком обзивають жахливими словами.
"Ви там що, зовсім вже берега поплутали до*уя "багаті і успішні" батьки учнів КЗШ №1 (вул. Чкалова 1ж)?! Ви що собі, м*азі, дозволяєте?! Ви як там в батьківських чатах відгукуєтеся про людей з невеликим достатком, а?!" - написав Олексій.
Одна з мам написала, що не хоче, щоб її дитина сиділа за однією партою з незаможними.
"Щось їх занадто багато. Я за відпочинок і будь-який кіпіш для дітей нормальної половини класу. А годувати свиней і їх спонсорувати я не збираюся", - написала одна з мам.
Скріншот листування батьків
Зазначимо, що після того, як листування батьків в чаті потрапило в мережу, одна з мам почала загрожувати людині, яка "злила" діалог. Вона написала, що "уриє ту маму, яка зробила це".
В коментарях українці обурилися.
- Огидно читати подібне, у багатих свої примхи, але статус людини не дозволяє висловлюватися подібним чином і ніхто не дає на це право!
- А чому це вони собі дозволяють??? Це ми їм дозволили над собою знущатися і загнати себе в кут, це ми їм дали таку можливість нас зневажати і вважати худобою!! Ось у чому тепер проблема, самі породили паразитують людей, а тепер в шоці від них!!
- Життя таке непередбачене, що сьогодні ти багатий, а завтра.
- Який жах! Кого ці люди виховають?
Як ми раніше писали, в Черкасах побилися батьки учнів за побори.