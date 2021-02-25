"Спонсорувати свиней не збираюся": у школі під Дніпром розгорівся скандал через побори

У Кривому Розі в одній зі шкіл вибухнув скандал. В батьківській групі попросили здати людей на день народження вчительки. Як виявилося, гроші відправила лише половина учнів. Але на інших від однієї з мам надійшла величезна кількість принижень і образливих слів.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Олексій Тамурзін . Також він опублікував скріншоти батьківського листування.

Чоловік звернув увагу, що батьків з низьким достатком обзивають жахливими словами.

"Ви там що, зовсім вже берега поплутали до*уя "багаті і успішні" батьки учнів КЗШ №1 (вул. Чкалова 1ж)?! Ви що собі, м*азі, дозволяєте?! Ви як там в батьківських чатах відгукуєтеся про людей з невеликим достатком, а?!" - написав Олексій.

Одна з мам написала, що не хоче, щоб її дитина сиділа за однією партою з незаможними.

"Щось їх занадто багато. Я за відпочинок і будь-який кіпіш для дітей нормальної половини класу. А годувати свиней і їх спонсорувати я не збираюся", - написала одна з мам.

Скріншот листування батьків

Зазначимо, що після того, як листування батьків в чаті потрапило в мережу, одна з мам почала загрожувати людині, яка "злила" діалог. Вона написала, що "уриє ту маму, яка зробила це".

В коментарях українці обурилися.