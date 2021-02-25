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"Спонсорувати свиней не збираюся": у школі під Дніпром розгорівся скандал через побори

Новость на русском → Кривий Ріг, Четвер 25 лютого 2021 12:04
"Спонсорувати свиней не збираюся": у школі під Дніпром розгорівся скандал через побори У Кривому Розі батьки паплюжили інших (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Кривому Розі в одній зі шкіл вибухнув скандал. В батьківській групі попросили здати людей на день народження вчительки. Як виявилося, гроші відправила лише половина учнів. Але на інших від однієї з мам надійшла величезна кількість принижень і образливих слів.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Олексій Тамурзін. Також він опублікував скріншоти батьківського листування.

Чоловік звернув увагу, що батьків з низьким достатком обзивають жахливими словами.

"Ви там що, зовсім вже берега поплутали до*уя "багаті і успішні" батьки учнів КЗШ №1 (вул. Чкалова 1ж)?! Ви що собі, м*азі, дозволяєте?! Ви як там в батьківських чатах відгукуєтеся про людей з невеликим достатком, а?!" - написав Олексій.

Одна з мам написала, що не хоче, щоб її дитина сиділа за однією партою з незаможними.

"Щось їх занадто багато. Я за відпочинок і будь-який кіпіш для дітей нормальної половини класу. А годувати свиней і їх спонсорувати я не збираюся", - написала одна з мам.

&quot;Спонсорувати свиней не збираюся&quot;: у школі під Дніпром розгорівся скандал через побори&quot;Спонсорувати свиней не збираюся&quot;: у школі під Дніпром розгорівся скандал через побори

&quot;Спонсорувати свиней не збираюся&quot;: у школі під Дніпром розгорівся скандал через побориСкріншот листування батьків

Зазначимо, що після того, як листування батьків в чаті потрапило в мережу, одна з мам почала загрожувати людині, яка "злила" діалог. Вона написала, що "уриє ту маму, яка зробила це".

В коментарях українці обурилися.

  • Огидно читати подібне, у багатих свої примхи, але статус людини не дозволяє висловлюватися подібним чином і ніхто не дає на це право!
  • А чому це вони собі дозволяють??? Це ми їм дозволили над собою знущатися і загнати себе в кут, це ми їм дали таку можливість нас зневажати і вважати худобою!! Ось у чому тепер проблема, самі породили паразитують людей, а тепер в шоці від них!!
  • Життя таке непередбачене, що сьогодні ти багатий, а завтра.
  • Який жах! Кого ці люди виховають?

Як ми раніше писали, в Черкасах побилися батьки учнів за побори.

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