Благодаря этому трюку вареные яйца можно будет хранить дольше

Если вы хотите сэкономить время утром, можно заранее сварить яйца и хранить их в холодильнике. Также многие варят заранее яйца для приготовления салатов или других блюд.
Сколько можно хранить вареные яйца и как это делать правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.
Яйца - нежный и хрупкий продукт. Например, сырые яйца совершенно не переносят колебания температуры. Поэтому после покупки их следует хранить в холодильнике и желательно не на дверце.
Несмотря на то, что большинство производителей холодильников размещают отделения для яиц именно на дверце, температура там непостоянна из-за постоянного открывания и закрывания дверцы.
Поэтому желательно хранить их внутри холодильника, где они не будут подвергаться внезапным перепадам температуры.
Свежие яйца рекомендуется хранить 28 дней с даты их снесения. В первые дни их можно даже хранить без охлаждения благодаря естественному защитному слою на яичной скорлупе.
Далее их нужно поместить в холодильник, так яйца быстро портятся и могут вызвать серьезное пищевое отравление, в том числе сальмонеллез.
В качестве предосторожности яйца после истечения срока годности можно использовать только для термической обработки - например, для тортов.
Вареные яйца можно хранить в холодильнике от 10 до 14 дней. Если на них повреждена скорлупа, то использовать их нужно как можно быстрее.
Самый длительный срок хранения имеют яйца, не погруженные после варки в холодную воду. Если их скорлупа цела, то съесть их можно будет даже через 4 недели.
Резкая разница температур может привести к появлению небольших трещин в яичной скорлупе и проникновению микроорганизмов. Это сокращает срок хранения, сваренных вкрутую.
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