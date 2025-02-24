"Благодаря вам моя страна может жить мирно". Легенда НХЛ искренне обратился к украинцам

Спортсмен "как многократный представитель на Олимпийских играх, а также как гражданин Чешской Республики, которая является частью ЕС" осудил "российскую империалистическую войну против свободной демократической Украины".

Он подчеркнул, что украинцы не только защищают свою страну, но и всю Европу от агрессии.

Также знаменитый чех поблагодарил президента Украины, отметив, что благодаря украинскому народу его Чехия может жить в мире и спокойствии. А Путина Гашек назвал самым большим преступником современности.

"Я хотел бы поблагодарить президента Зеленского и, прежде всего, весь украинский народ, который защищает (и ежедневно рискует своей жизнью и теряет ее) как свою страну, так и всю Европу от российского империалистического врага во главе с величайшим преступником современности Путиным. Благодаря вам моя страна и мои сограждане сейчас могут жить в мире на своей территории. Вы заслуживаете наибольшего признания и максимальной поддержки с нашей стороны, которую невозможно выразить только деньгами" - заявил Гашек.

В конце публикации легенда хоккея призвал поделиться этим постом "со всеми фанатами, друзьями и теми, кому не безразлична демократия, кому не безразлично будущее следующих поколений".

Доминик Гашек в Киеве (фото: x.com/hasek_dominik)

Напомним, что Доминик Гашек - легендарный вратарь, известный своей уникальной техникой игры и реакцией, за что получил прозвище "Доминатор". В течение карьеры играл за такие клубы, как "Чикаго Блэкхокс", "Баффало Сейбрз", "Детройт Ред Вингс" и "Оттава Сенаторс", дважды получив Кубок Стэнли. Он также шестикратный обладатель Трофея Везины (премия лучшему вратарю НХЛ) и олимпийский чемпион 1998 года в составе сборной Чехии.

Гашек всегда имел активную гражданскую позицию. Он выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях и активно поддерживает украинский народ с самого начала российского вторжения.