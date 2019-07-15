Під завалами шукають людей: на пляжі Одесси стався зсув грунту (відео)

На пляжі Одесси стався массивний зсув грунту. Надзвичайна подія трапилася 14 липня близько 17:30. Рятувальники займалися пошуком ймовірних постраждалих до 21:30, однак пошуки були припинені до ранку понеділка. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

НП трапилася у передмісті Одеси "Чорноморка", поблизу пансіонату "Борей". Площа зсуву схилу на узбережжя становить близько 150 квадратних метрів.

На місці працювало 36 рятувальників, залучено сім одиниць техніки. Неподалік чергувала "швидка".

Пляж Одеси постраждав від зсуву грунту (фото: pushkinska.net)

Місцеві виидання повідомляють, що до пошукових робіт приєдналися добровольці з місцевих жителів, рятувальникам приносили воду.

"Заступник начальника обласного управління ГСЧС сказав, що постраждали під завалом не знаходили. Знайшли речі, а господарів цих речей знайшли. Проте, виключати, що там хтось є не можуть, тому і розбирають", - пише "Пушинская".

Пляж Одеси постраждав від зсуву грунту (фото: pushkinska.net)

Відомо, що пляж раніше був закритий для відвідування через його аварійність.

Чорноморка - ближнє передмістя Одеси зі своїм пляжем, який має деякі особливості. На відміну від інших пляжів, які знаходяться в акваторії Одеської затоки, Чорноморка розташована на березі відкритого моря, і тут морський бриз вільно гуляє просторами причорноморського степу.

Пляж Одеси постраждав від зсуву грунту (відео: YouTube/Пушинская)

До речі, нещодавно по пляжу Лузанівка в Одесі пронісся величезний смерч, який сильно налякав людей. Відпочиваючі падали на пісок, боячись, що їх знесе в море слідом за речами, які підняв вихор.

Раніше ми також писали, що на пляжах в Одесі сталася нова екологічна НП. Відпочиваючі публікують фото і відеоматеріали, на яких видно викид значної кількості нафтопродуктів на берег.