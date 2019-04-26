Затягне дощами: синоптики розповіли, в яких областях пройдуть опади

Погода в Україні 26 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура повітря в п'ятницю підніметься до +27 градусів

Погода в Україні 26 квітня порадує жителів високими температурами повітря, але засмутить жителів більшості областей опадами. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода на сході буде дощова, але тепла. Вночі в регіоні очікується +8 +12 градусів, удень повітря прогріється до +22 +24 градусів, у Дніпрі до +25 градусів. Дрібний дощ буде йти протягом всього дня.

У південних областях прохолодніше, але сонячно, опади не прогнозуються. Вночі +6 +9 градусів, вдень потеплішає до +17 +19 градусів, у Херсоні прогріється до +21 градуса. У Криму вночі +7 +9 градусів, вдень +17 +19 градусів, без опадів.

На півночі України невелика хмарність, але дощі синоптики не прогнозують. Вночі +6 +8 градусів, вдень буде зовсім тепло, +21 +23 градуси.

Погода в Україні 26 квітня

Західні області затягне хмарами і протягом дня буде йти невеликий дощ. Температура повітря вночі +9 +11 градусів, вдень очікується спека, +25 +27 градусів. Трохи прохолодніше буде у Вінницькій та Житомирській області +22 +24 градуси.

В центральній частині країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі +6 +9 градусів, вдень тепло, +21 +24 градуси.

В столиці у п'ятницю, 25 квітня, опади не прогнозуються. Очікується сонячна погода з невеликою хмарністю. Вночі +8 +10 градусів, удень повітря прогріється до +22 +24 градусів.

Погода в Україні 26 квітня

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