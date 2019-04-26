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Затянет дождями: синоптики рассказали, в каких областях пройдут осадки

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 07:01
Затянет дождями: синоптики рассказали, в каких областях пройдут осадки
Погода в Украине 26 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Температура воздуха в пятницу поднимется до +27 градусов

Погода в Украине 26 апреля порадует жителей высокими температурами воздуха, но огорчит жителей большинства областей осадками. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода на востоке будет дождливая, но теплая. Ночью в регионе ожидается +8 +12 градусов, днем воздух прогреется до +22 +24 градусов, в Днепре до +25 градусов. Мелкий дождь будет идти в течении всего дня.

В южных областях прохладнее, но солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью +6 +9 градусов, днем потеплеет до +17 +19 градусов, в Херсоне прогреется до +21 градуса. В Крыму ночью +7 +9 градусов, днем +17 +19 градусов, без осадков.

На севере Украины небольшая облачность, но дожди синоптики не прогнозируют. Ночью +6 +8 градусов, днем будет совсем тепло, +21 +23 градуса.

Затянет дождями: синоптики рассказали, в каких областях пройдут осадки

Погода в Украине 26 апреля 

Западные области затянет тучами и в течении дня будет идти небольшой дождь. Температура воздуха ночью +9 +11 градусов, днем ожидается жара, +25 +27 градусов. Немного прохладнее будет в Винницкой и Житомирской области +22 +24 градуса.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночью +6 +9 градусов, днем тепло, +21 +24 градуса.

В столице в пятницу, 25 апреля, осадки не прогнозируются. Ожидается солнечная погода с небольшой облачностью. Ночью +8 +10 градусов, днем воздух прогреется до +22 +24 градусов.

Затянет дождями: синоптики рассказали, в каких областях пройдут осадки

Погода в Украине 26 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик рассказала о том, какая погода будет в Украине на Пасху и предупредила о похолодании.

А также мы рассказывали о том, что синоптики предупредили об усилении ветра в Украине.

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