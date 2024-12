Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

Cocoon

Cocoon - дебютная игра студии Geometric Interactive, основанной бывшими сотрудниками Playdead. Игрок управляет жуком, исследующим загадочные миры, заключенные внутри шаров, которые также открывают новые способности и позволяют перемещаться между мирами.

Простое управление (аналоговый джойстик и одна кнопка) сочетается с высокой сложностью головоломок, создаваемой окружением. Отсутствие диалогов и обучения напоминает такие игры, как Tunic и Hyper Light Drifter.

Игра предлагает ограниченное количество механик, которые тщательно переработаны и креативно реализованы. Прохождение занимает около семи часов и оставляет яркие впечатления, благодаря чему Cocoon считается одной из самых запоминающихся игр десятилетия.

Cocoon (фото: Engadget)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - это крупнейший шаг вперед в серии со времен Ocarina of Time и одна из лучших игр последнего десятилетия. Она сочетает современный игровой процесс с открытым миром, предлагая идеально сбалансированную сложность.

В игре есть крафт, разрушающееся оружие, множество активностей и нежная история, которую игроки открывают сами. Даже без дополнений DLC игра предоставляет огромное количество контента и испытаний для геймеров любого уровня.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (фото: Engadget)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - прямое продолжение культовой Breath of the Wild, которое значительно развивает идеи оригинала. Игрокам вновь предстоит исследовать Хайрул с его десятками святилищ и заданиями, а также отправиться в новый подземный и загадочный небесный мир с парящими островами.

Игра привносит уникальные испытания и новые опасности, а также свежие способности Линка, включая Ультраруку, позволяющую строить практичные и креативные конструкции.

Tears of the Kingdom расширяет все, что сделало Breath of the Wild выдающейся, выводя игровой опыт на совершенно новый уровень.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (фото: Engadget)

Animal Crossings New Horizons

Animal Crossing: New Horizons - лучшая часть серии, предлагающая упрощенный геймплей и массу мотивации для формирования идеального островного сообщества.

Красочная графика, уютный звуковой дизайн и возможность персонализировать виртуальный дом создают расслабляющую атмосферу, идеально подходящую для побега от реальности. Эта игра стала эталоном для жанра, сочетая комфорт и креативность.

Animal Crossings New Horizons (фото: Engadget)

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder - свежий взгляд на классические платформеры с боковой прокруткой. Игра радует яркой графикой, плавным геймплеем и инновационной механикой с Wonder Seeds and Flowers, которые трансформируют уровни и персонажей, добавляя неожиданные элементы.

Локальный и сетевой мультиплеер делают игру доступной и увлекательной для всех игроков, создавая незабываемый игровой опыт.

Super Mario Bros. Wonder (фото: Engadget)

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey - это эволюция классического игрового процесса Mario, отточенного за два десятилетия. Игра предлагает современные удобства, такие как карты и быстрое перемещение, а новое дополнение в виде Cappy, шляпы, крадущей силы врагов, добавляет свежести и юмора в привычные трюки Марио.

Основные элементы игры - разгадывание головоломок, поиски предметов и исследование уровней - по-прежнему создают массу удовольствия, делая Odyssey увлекательным приключением.

Super Mario Odyssey (фото: Engadget)

Bayonetta 3

Bayonetta 3 - яркий и абсурдный экшен, усиливающий все лучшие черты серии. Стильные бои, необычные трансформации, такие как превращение в адский поезд или гигантское паукообразное существо, и уникальное чувство Bayonetta 3 делают игру запоминающейся.

Третья часть демонстрирует, что, несмотря на возросшую странность, серия сохраняет удовлетворяющий и динамичный геймплей.

Bayonetta 3 (фото: Engadget)

Hollow Knight

Hollow Knight - это 2D-экшен-приключенческая игра в стиле Metroidvania, которая стала неожиданным хитом и превзошла ожидания игроков. Действие разворачивается в мрачном и обширном мире, полном тайн, где история передается через атмосферу и окружение без использования диалогов.

Игра обладает идеальной кривой сложности: вы начнете с чувством беспомощности, но постепенно будете осваивать новые навыки и способности.

Механики, такие как необходимость возвращения за ресурсами после смерти, добавляют напряженности, а яркие NPC и враги привносят в угрюмую атмосферу легкость и юмор. Сочетание великолепной анимации, увлекательного геймплея и доступной цены делает Hollow Knight обязательной для всех любителей жанра.

Hollow Knight (фото: Engadget)

Paranormasight

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo - это визуальная новелла, идеально подходящая для любителей японской культуры, запутанных сюжетов и напряженного взаимодействия с игрой.

В основе истории лежат девять японских народных сказаний, духов и проклятий, которые переплетаются в захватывающее повествование. Игрокам предстоит управлять несколькими персонажами, возвращаться к уже пройденным сюжетным линиям и находить подсказки, чтобы разгадать тайны.

Уникальный визуальный стиль, напоминающий старые японские телевизоры, и драматичные противостояния между носителями проклятий создают атмосферу аниме в духе японской версии "Сумеречной зоны". Игра завершается умным финалом, оставляя надежду на продолжение.

Paranormasight (фото: Engadget)

Astral Chain

Сюжет разворачивается в будущем, где мир атакуют существа из другого измерения. Игрок управляет офицером специального отряда, способным приручать этих существ, превращая их в Легионы для помощи в бою и решении задач.

Игровой процесс сочетает детективную работу, головоломки и сражения, где управление главным героем и Легионом происходит одновременно. Бои с волнами врагов и сложными боссами дополняются использованием Легионов для исследования и перемещения.

Несмотря на шаблонный сюжет с аниме-тропами, 20-часовая кампания и финальный контент делают игру захватывающей и запоминающейся.

Astral Chain (фото: Engadget)

Pentiment

Pentiment - это 2D-приключенческий роман, действие которого разворачивается в Баварии XVI века. Вы играете за Андреаса Малера, молодого художника, втянутого в расследование убийства на фоне работы над шедевром.

Игра выделяется своим художественным оформлением, напоминающим средневековую рукопись, и выдающимся написанием, которое сочетает теплоту и едкость.

Поначалу игра кажется детективом, но постепенно превращается в глубокое размышление о природе истории, власти, сообщества и истины. Pentiment подрывает популярное утверждение, что "ваш выбор имеет значение", предложив уникальный подход к созданию значимых решений.

Это одна из лучших игр Microsoft для Xbox, теперь доступная и на Switch, и представляет собой импровизацию на тему "Имя розы" Умберто Эко.

Pentiment (фото: Engadget)

Hades Limited Edition

Hades - экшн-RPG от разработчиков Bastion, Transistor и Pyre. Вы играете за Загрея, сына Аида, который пытается сбежать из подземного мира, сражаясь с демонами и мини-боссами на каждом уровне. Игра предлагает "благодеяния" от различных божеств, таких как Зевс и Афродита, которые усиливают ваши атаки.

Как игра в жанре "roguelike", Hades генерирует новые уровни при каждом запуске, и каждое прохождение приносит новые возможности благодаря сохранению улучшений и доступа к новому оружию.

Изначально игра привлекала своим игровым процессом, но по мере развития становилась все более насыщенной, предлагая множество персонажей и даже элементы романтики.

Hades Limited Edition (фото: Engadget)