Зачіпає 100% дорослих: Комаровський розповів, коли при болю в спині потрібно йти до лікаря
Доктор Євген Комаровський розповів про таку поширену проблему, як біль у спині. Причому недуга це останнім часом став значно "молодіти". Лікар перерахував основні фактори ризику і пояснив, у яких випадках не можна затягувати з візитом до лікарні, щоб з'ясувати точний діагноз і методи лікування.
Про це доктор Комаровський розповів на своєму YouTube-каналі.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, біль у спині є постійною проблемою у 25% всіх людей у світі, і турбує вона 50% працездатного населення.
"Проблема зачіпає 100% дорослого населення нашої країни... Рано чи пізно болі в спині до вас прийдуть... Це болі в попереку, в шиї, рідше - в грудному відділі хребта... а взагалі є мільйони діагнозів", - розповів лікар і додав, що й у нього самого такі болі бувають.
Чому з'являється біль у спині - фактори ризику
Комаровський зазначив, що хоча біль в спині зазвичай проявляється з віком - в нинішній час вона "стрімко молодшає". Це пояснюється специфіками роботи у багатьох людей і способом життя: "офісні" роботи з багатогодинним сидінням за комп'ютерами, а після трудового дня ще й вдома - перед телевізорами або ноутбуками.
"Ще одним природним фактором ризику є погана фізична форма. Хребет, для того, щоб нормально виконувати свої функції, повинен підтримуватися м'язами (перш за все м'язами спини та черевного преса). І якщо ми не працюємо над цими м'язами - навантаження на хребет збільшується, і це збільшує ризик виникнення болю в спині", - розповів педіатр і телеведучий.
Серед інших факторів лікар назвав вагу, професійну діяльність, генетику, а ще - раптові фізичні навантаження і погані звички.
"Один зі специфічних факторів - це спорт вихідного дня. Тобто коли ми тиждень б'ємо байдики, а потім різко у вихідний даємо навантаження, як правило, неграмотно й непрофесійно, то потім у понеділок у багатьох болить спина", - зазначив Комаровський.
Ще однією серйозною причиною він назвав куріння.
"Тому що куріння зменшує інтенсивність кровотоку в хрящах і в кістковій тканині, збільшуючи ймовірність виникнення болю в спині", - пояснив доктор.
Коли при болю в спині обов'язково слід звернутися до лікаря
Комаровський перерахував стани, за яких необхідно звертатися за медичною допомогою, отримати конкретний діагноз і схему лікування, а не займатися самолікуванням.
- Коли біль не припиняється і не зникає
- Якщо біль посилюється ночами
- Коли прокидаєтеся вночі через біль
- Якщо є в будь-якому вигляді оніміння, зменшення чутливості або зниження сили кінцівки
- Якщо є слабкість в колінах або в стегнах, що пов'язано зі слабкістю в тазостегновому суглобі
- Якщо є будь-які проблеми з сечовипусканням і дефекацією
- Коли біль в спині поєднується з підвищенням температури
- Якщо біль в спині виникла після лікування будь-якого онкологічного захворювання незалежно, коли воно було
- Якщо біль супроводжується незрозумілою втратою ваги
- Якщо ви довго приймали стероїдні препарати
- Якщо є видима деформація - людина ходить перекошеною - це привід йти до лікаря
- Якщо біль в спині виник після того, як ви перенесли будь-яку важку хворобу (наприклад - інфекційну).
Так, коли лікар поставить точний діагноз, можна буде призначати правильне лікування.
Нагадаємо, раніше доктор Євген Комаровський назвав основні правила профілактики від віспи мавп.
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