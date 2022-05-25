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Комаровський назвав основні правила профілактики від віспи мавп

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Середа 25 травня 2022 08:30
Комаровський назвав основні правила профілактики від віспи мавп Доктор Комаровський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Віспу мавп вже виявили у багатьох країнах світу. Вірус є рідкісною інфекцією родом з Африки. Доктор Євген Комаровський розповів, щоб вберегтися від хвороби, потрібно знати про профілактичні методи.

Про це розповів Комаровський на своїй сторінці у Facebook

Що відомо про вірус

Вірус мавпячої віспи - віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів.

Зокрема, зараз у світі зареєстровано 258 випадків вірусу, це 171 підтверджених і 87 підозрілих.

Симптоми вісти аналогічні тим, що бувають при натуральній віспі, однак вони значно легше переносяться людиною. Носіями вірусу віспи мавп є саме гризуни, які живуть у Західній та Центральній Африці та розносять відповідно західний і центральний типи захворювання.

За словами лікаря, вірус, який фіксують у Європі належить до західного різновиду - його летальність становить лише 1% навіть серед бідного сільського населення Африки.

Зокрема, померти від такого типу віспи мавп можуть люди, які не отримують жодної медичної допомоги, не мають змоги їсти та пити чисту воду й не дотримуються особистої гігієни. У цивілізованих умовах летальність вірусу нижча.

Правила профілактики

Серед основних правил профілактики Комаровський виділяє:

  • уникайте контактів із потенційно небезпечними тваринами;
  • уникайте контактів із клітками, підстилками, матеріалами потенційно небезпечних тварин;
  • ізолюйте інфікованих пацієнтів;
  • потрібно дотримуватись правил особистої гігієни: мити руки милом та обробляти антисептиками;
  • також варто використовувати засоби індивідуального захисту (маски, рукавички);

Однак, основним профілактичним заходом від захворювання є вакцина від натуральної віспи.

Раніше ми повідомляли, наскільки небезпечна віспа мавп.

Також ми писали, що у МОЗ пояснили, чому віспа не загрожує Україні.

Окрім того, читайте, що у ВООЗ заявили, що немає потреби термінової масової вакцинації проти віспи мавп.

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Віспа мавп
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