Комаровський назвав основні правила профілактики від віспи мавп
Віспу мавп вже виявили у багатьох країнах світу. Вірус є рідкісною інфекцією родом з Африки. Доктор Євген Комаровський розповів, щоб вберегтися від хвороби, потрібно знати про профілактичні методи.
Про це розповів Комаровський на своїй сторінці у Facebook
Що відомо про вірус
Вірус мавпячої віспи - віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів.
Зокрема, зараз у світі зареєстровано 258 випадків вірусу, це 171 підтверджених і 87 підозрілих.
Симптоми вісти аналогічні тим, що бувають при натуральній віспі, однак вони значно легше переносяться людиною. Носіями вірусу віспи мавп є саме гризуни, які живуть у Західній та Центральній Африці та розносять відповідно західний і центральний типи захворювання.
За словами лікаря, вірус, який фіксують у Європі належить до західного різновиду - його летальність становить лише 1% навіть серед бідного сільського населення Африки.
Зокрема, померти від такого типу віспи мавп можуть люди, які не отримують жодної медичної допомоги, не мають змоги їсти та пити чисту воду й не дотримуються особистої гігієни. У цивілізованих умовах летальність вірусу нижча.
Правила профілактики
Серед основних правил профілактики Комаровський виділяє:
- уникайте контактів із потенційно небезпечними тваринами;
- уникайте контактів із клітками, підстилками, матеріалами потенційно небезпечних тварин;
- ізолюйте інфікованих пацієнтів;
- потрібно дотримуватись правил особистої гігієни: мити руки милом та обробляти антисептиками;
- також варто використовувати засоби індивідуального захисту (маски, рукавички);
Однак, основним профілактичним заходом від захворювання є вакцина від натуральної віспи.
Раніше ми повідомляли, наскільки небезпечна віспа мавп.
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