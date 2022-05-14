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Найпростіший спосіб позбутися від молі в шафах: зробіть захист самостійно

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Субота 14 травня 2022 09:03
Найпростіший спосіб позбутися від молі в шафах: зробіть захист самостійно Фото: Як легко позбутися від молі в шафах (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Навесні однією з найбільш неприємних проблем у квартирі стає поява молі. Найчастіше міль з'являється через неправильне зберігання речей в шафах і вогкості. Також міль може потрапити у квартиру через вікно або вентиляцію, або разом з пакетами з магазину і навіть на одязі людини та шерсті тварин.

Як можна швидко позбутися від молі простими доступними засобами - читайте нижче.

Зараз на ринку повно різноманітних засобів від молі, проте в умовах війни такі засоби можуть бути недоступні або ж не по кишені. Тому можна використовувати звичайні засоби, які є практично на кожній кухні. І до речі, такі засоби бувають часто більш ефективні, ніж різноманітна хімія.

Міль у квартирі буває різна, але найчастіші види у квартирі - платтяна, шубна, зернова і капустяна. Просто знищувати міль - марно. Потрібно знайти гніздо, звідки міль з'являється і розмножується.

Шукайте це гніздо в темних і важкодоступних місцях - комора, шафа, антресоль, книжкові полиці. Якщо виявите, то річ швидше за все буде безнадійно зіпсована, зберігати або відновлювати її не варто, просто викидайте. А потім розкладіть спеціальні мішечки із захистом.

Як зробити мішечок із захистом

Міль боїться сонячного світла, високих або низьких температур і певних запахів. Оскільки забезпечити сонячне світло в шафі неможливо, а морози вже пройшли, використовуйте домашні засоби.

Найнеприємніші запахи для молі - це гвоздика і лавровий лист. Візьміть гвоздику, подрібніть в кавомолці. Зі старих капронових колготок зробіть мішечки та покладіть туди по 1 чайній ложці гвоздики. Такі ж мішечки можна зробити з лавровим листом.

Розкладіть ці мішечки в шафах, на полицях, в складках одягу, в кишені. Можна покласти в взуття з натуральним хутром.

Ще можна використовувати: траву ромашки, лаванду, тютюн, полин, пижмо, лаванду. Можна розкласти апельсинові скоринки та каштани. Найефективніші засоби - часник, гвоздика і розмарин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна швидко і легко позбутися від дрібних мошок на кухні.

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