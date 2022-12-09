"Зато как прекрасно потом на улице": пассажир пожаловался на "сауну" в поезде Укрзализныци

В поезде Укрзализныци Одесса-Днепр очень жарко и нечем дышать, в купейных вагонах "настоящая сауна".

Детали скандала

Мужчина пожаловался, что находиться в купейном вагоне было невозможно из-за очень высокой температуры. Он сообщил, что в коридоре градусник показал 26 градусов тепла, в самом купе было еще жарче.

"Завидуете? И это +26 уже в коридоре, сколько в купе - даже боюсь предположить. Куда там Укрзалізниця и ее нормы вагонной температуры. Хотя, может, это мне только это все кажется ненормальным, наверняка найдутся вечнозамерзающие бабушки, которым будет холодно", - написал Сергей.

В купейном вагоне УЗ очень жарко (фото:facebook.com/dubiljer)

Реакция Укрзализныци

Ответ предприятия не заставил себя ждать. Там пообещали разобраться и не допускать подобных случаев в будущем.

"Нам действительно досадно, что вы столкнулись с данной ситуацией. Мы позаботимся о том, чтобы не допускать подобных случаев в будущем. Информация уже передана в соответствующее подразделение", - сказано в сообщении.