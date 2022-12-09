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"Зато как прекрасно потом на улице": пассажир пожаловался на "сауну" в поезде Укрзализныци

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Днепр, Пятница 09 декабря 2022 08:23
"Зато как прекрасно потом на улице": пассажир пожаловался на "сауну" в поезде Укрзализныци Фото: На УЗ снова пожаловались пассажиры (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

В поезде Укрзализныци Одесса-Днепр очень жарко и нечем дышать, в купейных вагонах "настоящая сауна".

О своем опыте поездки на поезде 7 декабря рассказал Сергей Дубильер в Facebook.

Детали скандала

Мужчина пожаловался, что находиться в купейном вагоне было невозможно из-за очень высокой температуры. Он сообщил, что в коридоре градусник показал 26 градусов тепла, в самом купе было еще жарче.

"Завидуете? И это +26 уже в коридоре, сколько в купе - даже боюсь предположить. Куда там Укрзалізниця и ее нормы вагонной температуры. Хотя, может, это мне только это все кажется ненормальным, наверняка найдутся вечнозамерзающие бабушки, которым будет холодно", - написал Сергей.

&quot;Зато как прекрасно потом на улице&quot;: пассажир пожаловался на &quot;сауну&quot; в поезде Укрзализныци

В купейном вагоне УЗ очень жарко (фото:facebook.com/dubiljer)

Реакция Укрзализныци

Ответ предприятия не заставил себя ждать. Там пообещали разобраться и не допускать подобных случаев в будущем.

"Нам действительно досадно, что вы столкнулись с данной ситуацией. Мы позаботимся о том, чтобы не допускать подобных случаев в будущем. Информация уже передана в соответствующее подразделение", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в системе оплаты за проезд произошел сбой, из-за чего пассажиры начали выписывать штрафы.

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Укрзализныця