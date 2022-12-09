ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Зате як чудово потім на вулиці": пасажир поскаржився на "сауну" у поїзді Укрзалізниці

Новость на русском →
Дніпро, П'ятниця 09 грудня 2022 08:23
"Зате як чудово потім на вулиці": пасажир поскаржився на "сауну" у поїзді Укрзалізниці Фото: На УЗ знову поскаржилися пасажири (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

У поїзді Укрзалізниці Одеса-Дніпро дуже спекотно і нема чим дихати, у купейних вагонах "справжня сауна".

Про свій досвід поїздки на поїзді 7 грудня розповів Сергій Дубільєр у Facebook.

Деталі скандалу

Чоловік поскаржився, що знаходитись у купейному вагоні було неможливо через дуже високу температуру. Він повідомив, що у коридорі градусник показав 26 градусів тепла, у самому купе було ще спекотніше.

"Заздрите? І це +26 вже в коридорі, скільки в купе - навіть боюся припустити. Куди там Укрзалізниця та її норми вагонної температури. Хоча, може, це мені тільки це все здається ненормальним, напевно знайдуться вічно замерзлі бабусі, яким буде холодно", – написав Сергій.

&quot;Зате як чудово потім на вулиці&quot;: пасажир поскаржився на &quot;сауну&quot; у поїзді Укрзалізниці

У купейному вагоні УЗ дуже спекотно (фото:facebook.com/dubiljer)

Реакція Укрзалізниці

Відповідь підприємства не змусила на себе чекати. Там пообіцяли розібратися та не допускати подібних випадків у майбутньому.

"Нам дійсно прикро, що ви зіткнулися з цією ситуацією. Ми подбаємо про те, щоб не допускати подібних випадків у майбутньому. Інформація вже передана у відповідний підрозділ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у системі оплати за проїзд стався збій, через що пасажири почали виписувати штрафи.

Читайте також, як перейменують назви станцій міської електрички у Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця