Посуха в Україні реальна? Метеорологи дали новий прогноз

Вона зазначила, що погодні умови в Україні сприятливі для розвитку ранніх зернових культур і в нашій країні практично немає територій, яким би дійсно загрожувала посуха.

"Якщо не звертати уваги на локальні проблеми на кшталт граду або підтоплень, то ситуація дуже хороша, в землі прекрасний ресурс вологи. Практично відсутні площі, яким загрожує посуха, що в останнє десятиліття для України незвично", - вважає Адаменко.

Оцінювати реальний вплив погодних умов на врожайність зернових ще рано, оскільки їх вегетація тільки почалася. А період інтенсивних дощів в Україні добігає кінця.

За прогнозом метеоролога, сильні дощі на півдні та південному сході країни йдуть на спад і очікується зміна погодних умов у бік високих температур в денний і нічний час.

"Лімітувальним фактором для плодоовочевих культур також є кількість тепла. Зниження температури вночі до 5-7 градусів за Цельсієм, а подекуди й до 1 градуса за Цельсієм призводило до завмирання ростових процесів і припинення їх активної вегетації", - пояснила Адаменко.

Вона додала, що після періоду дощів і з настанням теплих температур встановиться оптимальний режим для розвитку плодово-овочевих культур.