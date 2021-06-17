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Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Мінприроди

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Україна, Четвер 17 червня 2021 13:50
Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Мінприроди Фото: Україна переходить у зону надвисоких температур (pexels.com)
Автор: Андрій Василюк

Через кліматичні зміни Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. І вже у найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих територій.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з нагоди Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами.

В Міністерстві зазначили, що деградація земель та опустелювання - одні з найбільших загроз для сталого розвитку людства, що призводять до серйозних проблем - зміни клімату, втрати біорізноманіття, нестачі води, поширення бідності, голоду та масових міграцій населення.

Україна посідає 9 місце у світі за площею орних земель, які займають майже 33 млн га. Понад 60% орних земель в Україні вкриті чорноземами.

Згідно з даними міністерства, розораність земель України є однією з найвищих у світі та сягає трохи більше, ніж 54 % території. Це призводить до значного розвитку деградаційних процесів. 13 млн га сільськогосподарських угідь зазнають згубного впливу водної ерозії, а понад 6 млн га земель систематично піддаються вітровій ерозіії. При цьому до 20 млн га охоплені пиловими бурями.

"За свідченням вчених, через кліматичні зміни Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. І вже у найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих територій", - йдеться в повідомленні.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський наголосив, що для України боротьба з опустелюванням та деградацією земель є одним з пріоритетних напрямків державної екологічної політики.

Для цьогобуло затверджено Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням до 2025 року, а також створено Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

"Наша держава приєдналася до процесу встановлення та реалізації добровільних національних завдань щодо досягнення нейтрального рівня деградації земель. Така робота проводиться у рамках впровадження Цілей Сталого Розвитку та Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням. Аби досягти нейтрального рівня деградації земель, маємо втілювати заходи зі стабілізації підвищення вмісту гумусу в ґрунтах", - сказав Абрамовський.

Нагадаємо, "Велика сімка" на останньому саміті в Корнуоллі 13 червня домовилась збільшити свої внески на фінансування збереження клімату. Також країни зобов'язались збирати 100 мільярдів доларів на допомогу біднішим країнам, закликаючи інші розвинені країни долучитися до цих зусиль.

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