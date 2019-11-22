Засуха і тропічні зливи: в Україні скоро зміниться клімат

В Україні, як і в усьому світі, з кожним роком прискорюються зміни клімату. І якщо до недавнього часу глобальне потепління могло здатися "лякалкою" від екоактивістів, то в цьому році українці змогли переконатися, що це не порожні слова.

Посушливе літо з короткими періодами потужних дощів, які перетворювали міста в річки, аномально тепла осінь, і рекордний літньо-осінній період бе опадів (75 днів). Такою погода була в останні місяці 2019 року.

Про кліматичні зміни у світі та Україні розповіла заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гідрометеоінститута Віра Балабух, пише Укрінформ.

За словами метеоролога, за останні п'ять років в світі інтенсивно зросла температура. Цей період може увійти в історію спостереження за погодою, як "найтепліша п'ятирічка". Через глобальне потепління зменшується площа льодовикового покриву, в Арктиці практично повністю зник багаторічний лід.

Злива в Києві (фото: РБК-Україна)

"У цьому році рівень льоду в Гренландії зменшився настільки, що випередив всі очікування - прогнозувалося, що подібні зміни настануть не раніше 2070-го року", - говорить Балабух.

Всі ці зміни чинять прямий вплив на клімат в Україні. Так, метеоролог каже, що в Україні за останні п'ять років температура зростає швидше, ніж у цілому на планеті.

При цьому збільшення тривалості теплого періоду стало особливо помітно з середини 90-х років.

Експерт каже, що період без дощів в Україні буде тільки рости. При цьому інтенсивність опадів буде збільшуватися.

"На тлі бездощового періоду можуть утворюватися настільки потужні хмари, що буквально за кілька годин випадає двомісячна (а то і більше) норма опадів 100 мм і вище" (100 літрів на квадратний метр. - Ред.), - стверджує Віра Олексіївна.