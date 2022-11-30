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Осуждают ксенофобию: украинский бренд попал в скандал, взяв на работу россиянку

Основательницы Sleeper Екатерина Зубарева и Ася Вареца (фото:marieclaire.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Украинский бренд одежды Sleeper наняли на работу россиянку Марию Лимонову. Фэшн-блоггеры призывают бойкотировать бренд. Вместо этого владелицы компании просто игнорируют скандал, который создали собственноручно.

Понесет ли руководство бренда ответственность за свой поступок - читайте ниже в Styler.

Бренд Sleeper был создан в 2014 году редакторами модного журнала Екатериной Зубаревой и Асей Варецой. За время существования бизнес достиг больших высот, войдя в европейский список Forbes' 30 Under 30.

К тому же среди поклонников бренда такие знаменитости как Кэти Перри, Эмма Робертс, Кортни Кардашьян, Дакота и Эль Феннинг и другие. Однако теперь репутация Sleeper несколько испорчена принятием в команду россиянки.

Ею стала бывшая редактор журнала Tatler Мария Лимонова.

Мария Лимонова (фото: wonderzine.com)

В ответ на призывы украинских стилистов бойкотировать бренд основательницы ответили, что "осуждают проявления ксенофобии", поэтому наняли уехавшего из России человека. Об этом Екатерина Зубарева написала в своем Instagram.

В обнародованном письме говорится, что Sleeper "исповедует европейские ценности и при отборе работников руководствуется наличием необходимой квалификации и придерживается принципа недискриминации".

Скриншот

Киевская стилистка Маргарита Мурадова рассказала, что после 24 февраля бренд Sleeper перенес производство в другую страну, уволил весь украинский штат и вплоть до августа не осуществлял поставок в Украину, хотя делал это по всему миру.

Скриншот: instagram.com/greenteanosugar

Ранее другой украинский бренд попал в скандал из-за использования русского языка на обуви.

Обратимся лучше к приятным украинским брендам. Вспомним, как они отреагировали на увольнение Херсона.

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