Осуждают ксенофобию: украинский бренд попал в скандал, взяв на работу россиянку

Бренд Sleeper был создан в 2014 году редакторами модного журнала Екатериной Зубаревой и Асей Варецой. За время существования бизнес достиг больших высот, войдя в европейский список Forbes' 30 Under 30.

К тому же среди поклонников бренда такие знаменитости как Кэти Перри, Эмма Робертс, Кортни Кардашьян, Дакота и Эль Феннинг и другие. Однако теперь репутация Sleeper несколько испорчена принятием в команду россиянки.

Ею стала бывшая редактор журнала Tatler Мария Лимонова.

Мария Лимонова (фото: wonderzine.com)

В ответ на призывы украинских стилистов бойкотировать бренд основательницы ответили, что "осуждают проявления ксенофобии", поэтому наняли уехавшего из России человека. Об этом Екатерина Зубарева написала в своем Instagram.

В обнародованном письме говорится, что Sleeper "исповедует европейские ценности и при отборе работников руководствуется наличием необходимой квалификации и придерживается принципа недискриминации".

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Киевская стилистка Маргарита Мурадова рассказала, что после 24 февраля бренд Sleeper перенес производство в другую страну, уволил весь украинский штат и вплоть до августа не осуществлял поставок в Украину, хотя делал это по всему миру.

Скриншот: instagram.com/greenteanosugar