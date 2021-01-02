Туристи, які застрягли на підйомнику в Славському, розповіли про інцидент: відео порятунку

У Славському туристи застрягли на канатній дорозі (фото: скріншот з відео)

На гірськолижному курорті у Славському на підйомнику застрягли 74 туристи через поломку трансформаторної підстанції. Всіх людей, які висіли на канатній дорозі над землею, рятувальникам вдалося благополучно зняти - обійшлося без постраждалих.

Після інциденту 1 січня з'явилося відео порятунку туристів з розповіддю самих відпочивальників про пережитий новорічний "екстрим". Ролик опубліковано на сайті ДСНС України.

Серед тих, хто потрапив у пастку на підйомнику, було 13 дітей та 3 вагітні жінки.

Одна з туристок - дівчина в положенні - розповіла на кадрах, що встигла злегка підмерзнути на канатній дорозі (людям довелося провисіти півтори-дві години при температурі повітря +1 градус).

"Сидимо на підйомнику в Славському. Я з пузиком. Ніс у мене червоний. Зараз мені весело і смішно, тому що вже нарешті прийшли рятувальники МНСники, і будуть нас діставати", - з посмішкою говорить вона.

Також показано, як жінка пенсійного віку, вже після спуску на землю з підйомника, зі сміхом ділиться враженнями від такої пригоди та зауважує, що на святковому настрої це ніяк не позначилося.

Так, на питання бійців ДСНС про самопочуття туристка відповідає: "Нормально! Дуже гарне (відчуття), як і заведено на 1 січня, то дуже добре!"

Жінка запевнила, що медичної допомоги після НП не потребує.

Відео: У Славському рятувальники зняли з канатної дороги 74 туристів, які застрягли на підйомнику

На місці інциденту на курорті в Карпатах працювали 27 рятувальників (16 від ДСНС і додатково 11 чоловік особового складу 2-го спеціального центру швидкого реагування з Дрогобича), також залучалося 4 одиниці техніки.

У Славському 74 туристи застрягли на підйомнику (фото: dsns.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що влітку в катакомбах під Одесою загубилися глухонімі хлопці, які надихнулися відео про дігерство.